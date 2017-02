Schwarzwald-Baar Haftstrafe in Vergewaltigungsprozess

Haftstrafe in Vergewaltigungsprozess

Amtsgericht Villingen befindet 42-Jährigen für schuldig: 35-jährige Ex-Ehefrau erhebt schwere Vorwürfe, doch die geschilderten Umstände werfen auch Fragen auf

Schwarzwald-Baar – Es war ein äußerst emotionsgeladener Fall, der am Donnerstag vor dem Amtsgericht in Villingen verhandelt wurde. Ein 42-jähriger Mann musste sich verantworten, nachdem ihm seine Ex-Ehefrau angezeigt hatte, weil er sie mehrfach vergewaltigt haben soll. Beide wohnen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Laut Anklageschrift soll er die Frau im Zeitraum von 2008 bis 2012 fünf Mal zum ungeschützten Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Die Vorwürfe bestritt der Angeklagte bis zuletzt.

Trotz Zweifeln erklärte das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richter Christian Bäumler den 42-Jährigen in drei Fällen der Vergewaltigung schuldig und verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten ohne Bewährung.

Fragen warf im Prozess vor allem die Tatsache auf, dass die Geschädigte weiterhin Kontakt zum Beschuldigten hatte, nachdem er sie das erste Mal vergewaltigt haben soll, und ihn vier Jahre später sogar heiratete und mit ihm insgesamt drei Kinder hat.

Sie habe den aus Afrika stammenden Angeklagten im Rahmen ihrer Forschungsarbeit kennengelernt, sagte die heute 35-Jährige. Daraufhin habe sie eine kurze Beziehung mit dem damaligen Asylbewerber gehabt. Als ihm später die Abschiebung drohte, habe sie ihm helfen wollen, sei aber an keiner erneuten Beziehung interessiert gewesen. Im März 2008 habe sie ihn dann in ihre Wohnung in Freiburg eingeladen, um das weitere Vorgehen zu besprechen und dort habe er sie zum ersten Mal vergewaltigt.

Bei ihren Ausführungen blieb die Geschädigte vage, konnte sich an wenige Details erinnern. Allerdings beschrieb sie den Beschuldigten als sehr fordernd: „Es war für ihn klar, dass ich zu tun habe, was er will.“ Die Frage, warum sie ihn nicht verlassen und ihn später stattdessen sogar geheiratet habe, beantwortete sie damit, dass sie ihren Kindern nicht den Vater nehmen wollte. Außerdem hätte ihm bei einer Abschiebung der Tod gedroht. Das Recht der Kinder auf den Vater und sein Recht auf Leben sei für sie größer gewesen als ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Wegen dieses Zwiespalts habe sie lange Zeit keine Strafverfolgung gewollt. Sie habe gehofft, dass sie ihm erklären könne, dass sein Handeln nicht in Ordnung sei und er sich bessern würde.

Für den Verteidiger des Angeklagten war dies ein schwer nachvollziehbares Verhalten: „Das zieht sich durch und ich heirate. Das zieht sich durch und ich will eine Familie.“ Nach der ersten angeblichen Tat habe sie ihn als Vater ihres ältesten Kindes eintragen lassen. „Eine lebenslange Bindung, nachdem er sie vergewaltigt haben soll?“ Sechs Jahre lang habe sie zusammen mit ihrem angeblichen Vergewaltiger gelebt, sei mit ihm in eine größere Wohnung gezogen und habe ihn geheiratet. „Das ist nicht ambivalent. Das ist absurd.“ Als sie dann eine Trennung wollte und dafür eine elfseitige eidesstattliche Erklärung abgab, habe sie mit keinem Wort von Vergewaltigungen gesprochen. „Ich muss ehrlich sagen, ich habe damit Schwierigkeiten“, so der Anwalt.

Für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft war hingegen die Schuld des Angeklagten erwiesen. Die Aussagen der Geschädigten seien glaubwürdig. „Sie war sehr hilfsbereit. Sie hat Mitmenschlichkeit gezeigt, und das ist vom Angeklagten missbraucht worden.“ Auch das Gutachten der Sachverständigen sei eindeutig. Diese bescheinigte der Geschädigten zwar eine hohe Intelligenz und Lügenkompetenz, war sich aber sicher, dass das Geschilderte tatsächlich passiert sei. „Gelogen hätte sie pfiffiger. Dann hätte sie den Geschlechtsakt besser erzählt.“ Es sei bei dieser Art von Erlebnis nicht untypisch, dass sich Opfer weniger an Fakten und mehr an Gefühle während der Tat erinnern.

Das Gericht tat sich bei der Urteilsfindung schwer. „Es war einer der schwersten Fälle, die wir hier vor dem Schöffengericht je hatten“, kommentierte Richter Bäumler. Dies sei durch die Aussage der Geschädigten nicht einfacher geworden. Allerdings schätze er sie nicht als so durchtrieben und manipulativ ein, sich die ganze Geschichte auszudenken. „Auch eine sehr schwierige Frau darf nicht vergewaltigt werden“, fasste Bäumler zusammen.

Allerdings sah das Gericht bei zwei der fünf Tatvorwürfe Zweifel, weswegen das Gericht den Angeklagten nur wegen Vergewaltigung in drei Fällen verurteilte. Bäumler war sich jedoch sicher, dass der Fall vor einem Berufungsgericht landen werde.