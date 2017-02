Schwarzwald-Baar Gymnasiasten erkunden Berufe

Das Wirtschaftsministerium fördert Betriebspraktika bei der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Schwarzwald-Baar – Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau fördert die praktische Erprobung verschiedener Ausbildungsberufe von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Hierfür erhält Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg 40 000 Euro im Jahr 2017.

„Die duale Ausbildung ist eine attraktive Option für Schüler von Gymnasien, die sie – im Gegensatz zu einem Studium – häufig nicht in Betracht ziehen." Oftmals wüssten sie nicht, dass die Berufsausbildung auch Jugendlichen mit Hochschulreife hervorragende Chancen bietet. "Wir wollen, dass auch diese Jugendlichen die Vielfalt interessanter Ausbildungsberufe kennen lernen und eine betriebliche Ausbildung als ernsthafte Option ihrer Bildungsbiografie wahrnehmen“, so Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.

Alternative zu Studium

80 Schüler der Klasse neun des Fürstenberg-Gymnasiums in Donaueschingen, des Leibniz-Gymnasiums in Rottweil und des Gymnasiums in Schramberg können durch Praxistage in Betrieben einen Einblick in die Berufswelt erhalten. Begleitet werden sie dabei von Mentoren (Berufstätige in ausgewählten Berufsfeldern).

„Angesichts gestiegener Anforderungen in vielen Berufen sind Jugendliche mit Hochschulreife zur Sicherung des Fach- und Führungskräftenachwuchses ein wichtiges Potenzial für Betriebe. Mit dieser Förderung bieten wir der Wirtschaft eine gute Möglichkeit, ihre Ausbildungsberufe auch an Gymnasien intensiv bekannt und erlebbar zu machen. Und wir wollen leistungsstarke junge Menschen für unsere vielfältigen Ausbildungsberufe begeistern“, so die Ministerin. Die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg organisiert das Projekt.

Die Jugendlichen können sich aus den Berufsfeldern Mechatronik/Metalltechnik/Elektrotechnik-Industrie 4.0, IT/EDV/Netzwerk-Informationstechnik, kaufmännische Berufe, Medientechnik und Design, Robotertechnik/Steuerungstechnik, Energie/Umwelt, Qualitätsmanagement/Marketing/Vertrieb drei aussuchen.