Schwarzwald-Baar-Kreis Gute Chancen für deutliche Verbesserungen im regionalen Bahnverkehr

Alle Schienenstrecken der Region sollen für elektrischen Zugbetrieb ausgebaut werden, schlagen die Landräte aus Villingen-Schwenningen, Rottweil und Tuttlingen vor – und stoßen auf viel Zustimmung bei Landesverkehrsminister Winfried Hermann

Schwarzwald-Baar (bea) Die Chancen stehen gut für eine durchgehende Elektrifizierung der regionalen Schienenstrecken – und damit für ganz neue Perspektiven für den Bahnverkehr, etwa eine umsteigefreie Verbindung von Freiburg über Villingen bis nach Stuttgart. "Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind", beschrieb Landrat Sven Hinterseh entsprechende Gespräche mit Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann vor dem Kreistagsausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit.

Konkret geht es darum, 33 Kilometer Schienenstrecken zwischen Villingen, Schwenningen und Rottweil und von Tuttlingen nach Immendingen mit elektrischen Oberleitungen auszubauen, damit dort elektrisch angetriebene Züge fahren können. Zusätzlich könnten 2,2 Kilometer der Strecke zwischen Hüfingen und Bräunlingen elektrifiziert werden. Mit seinen Amtskollegen Stefan Bär aus Tuttlingen und Wolf-Rüdiger Michel aus Rottweil hatte er die Werbetrommel für das Projekt gerührt.

Anlass für den Vorstoß ist, dass die derzeitigen Dieselfahrzeuge des Ringzugs spätestens bis 2025 nicht mehr einsetzbar sind und ersetzt werden müssen. Daher muss rechtzeitig die Antriebsart für die Nachfolgefahrzeuge festgelegt werden. Die Landräte wollten die Elektrifzierung, wobei Hinterseh einräumte: "Es wird ein weiterer Millionenbetrag fällig."

Minister Hermann habe den Vorstoß begrüßt. Wenn die Dieselzüge bis zum Jahr 2023 abgeschrieben sein werden, "scheint auf der gesamten Strecke eine Elektrifizierung durch Oberleitungen oder durch Fahrzeuge mit Batterie- oder Brennstoffzellenantrieb sinnvoll", wird Hermann in einer Verlautbarung des Ministeriums nach dem Gespräch mit den Landräten zitiert. Dies ermögliche dann schnellere Fahrzeiten und eine bessere Anbindung nach Stuttgart. Man arbeite bereits an einem landesweiten Konzept zur Elektrifizierung der Schienen, "der Ringzug ist dabei auch für uns ein vorbildliches Modell", so der Minister. Bis Herbst werde im Rahmen eines Gutachtens geklärt, welche Form der Elektrifizierung am sinnvollsten sei.