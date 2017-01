Schwarzwald-Baar Gute Aussichten für den Arbeitsmarkt in der Region

Steigende Erwerbstätigkeit: Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nimmt in der Region seit Jahren stetig zu – und der Trend zeigt laut Faust weiter nach oben. So wurden im Juni 2011 exakt 182 716 solcher Beschäftigter gezählt. Ihre Zahl hat nun im Juni 2016 – der neuesten verfügbaren Zahl – die Marke von 200 000 durchbrochen und ist im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt auf nun 200 406 Beschäftigte angestiegen. Blickt man speziell auf den Schwarzwald-Baar-Kreis, zeigt sich auch ein anhaltender Beschäftigtenzuwachs von 77 255 Personen Mitte 2011 auf fast 84 000 im Juni 2016.

Hartz-IV-Bereich: Trotz des stärker spürbaren Zugangs an anerkannten Flüchtlingen und Asylbewerbern, die nun Anspruch auf Leistungen, Kurse und Betreuung vom Jobcenter Schwarzwald-Baar haben, hat sich das Thema Arbeitslosigkeit auch im Bereich des Arbeitslosengeldes II und des Sozialgesetzbuchs II, landläufig als Hartz IV bezeichnet, in 2016 günstig entwickelt, sagt Alexander Merk. So seien von August 2015 bis Juli 2016 kreisweit 1052 Langzeitbezieher von Hartz-IV-Leistungen hinzugekommen, aber zeitgleich hätten 1124 wieder den Langzeitbezug beendet. Der Jahresdurchschnitt der in diesem Bereich registrierten Arbeitslosen sei im Vergleich zum Vorjahr um rund hundert auf 2222 in 2016 gefallen. Das dürfte aber damit zu tun haben, dass die meisten Hartz-IV-berechtigten Flüchtlinge zum größten Teil erst einmal in Deutschkursen müssen, bevor sie eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben.

Das Jobcenter unterscheidet nun fein zwischen arbeitslosen Hartz-IV-Berechtigten und erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Letztere Zahl ist deutlich höher, da sie alle Betroffenen zwischen 15 und der Ruhestandsgrenze umfasst – ob sie nun dem Arbeitsmarkt tatsächlich zur Verfügung stehen und damit als arbeitslos gelten, oder ob sie beispielsweise noch zur Schule gehen und eine Ausbildung machen.

Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten wird sich in 2017 voraussichtlich von rund 5200 (in 2016) auf 5567 erhöhen – und dies zu geschätzt 90 Prozent durch anerkannte Flüchtlinge und Asylbewerber. Nun wirke sich der Rückstau bei der Bearbeitung der Asylanträge aus, erläutert Merk. So waren im November 2016 exakt 771 anerkannte oder geduldete Flüchtlinge registriert, die Leistungen beziehen. Im Dezember 2016 waren es schon 814 Menschen. Größtes Problem ist die fehlende Sprachkompetenz: 84 Prozent haben maximal Grundkenntnisse, 14 Prozent kommen in den Bereich des Niveaus für eine Berufsausbildung, nur zwei Prozent – also 17 Menschen – liegen darüber.