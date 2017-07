Schwarzwald-Baar Guido Wolf sieht Konstanz als Sitz für künftiges Polizeipräsidium kritisch

Diskussion um Neuaufstellung der Polizei in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil, Tuttlingen und Konstanz: Landesjustizminister weist auf „Randlage“ von Konstanz hin

Schwarzwald-Baar – Von wo aus soll die Polizei in der Region künftig am besten gesteuert werden, welches ist der beste Standort, um in vier Landkreisen effizient und schlagkräftig zu agieren?

Kritik in der Region: Wenn das Land tatsächlich ein neues Polizeipräsidium aus den vier Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil, Tuttlingen und Konstanz bilden sollte, dann fällt die Antwort bislang drei zu eins aus: Konstanz soll es nicht werden, so lautete wie berichtet die einhellige Meinung aus den drei Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen im Regionalverband. Die Stadt am See sei dafür einfach zu entlegen. Besser sei eine Stadt mehr in der Mitte des Präsidiumsbezirks, in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Tuttlingen dürfte hier als bestehender Präsidiumssitz wohl die besten Karten haben.

Guido Wolfs Sicht: Justizminister Guido Wolf (CDU), der für den Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen im Landtag sitzt, hat offenbar noch Klärungsbedarf. „Die Diskussion ist nach wie vor offen. Wir setzen uns intern mit den Fakten auseinander. Daran will auch ich mich halten", so Wolf auf SÜDKURIER-Anfrage. „Aber es ist bekannt, dass ich zu denen gehöre, die die Randlage von Konstanz kritisch sehen." Wolf hat sich auch bereits dagegen eingesetzt, die von einer Expertenkommission vorgeschlagene Verlagerung des Präsidiums Tuttlingen nach Konstanz einfach umzusetzen. Am kommenden Dienstag wollen die Christdemokraten entscheiden.

Konstanzer Sicht: Widerspruch kommt aus dem Landkreis Konstanz. Dessen Landrat Frank Hämmerle schreibt in einer Pressemitteilung unter anderem: „Alle Fakten sprechen für die Beibehaltung des Polizeipräsidiums Konstanz." Er habe zusammen mit den Rathauschefs der Städte und Gemeinden im Landkreis Konstanz Innenminister Thomas Strobl gebeten, das Polizeipräsidium Konstanz zu erhalten. Hämmerle verweist auf die – allerdings nicht unumstrittene – Expertenempfehlung. Zudem sei das Oberzentrum Konstanz als größte Stadt am Bodensee ein bedeutender Standort für wichtige öffentliche Einrichtungen, habe vielfältige grenzüberschreitende Kontakte an einer EU-Außengrenze zur Schweiz, und ferner seien „viele Millionen" schon ins bisherige Präsidium in Konstanz investiert worden. Dieses Geld müsste „anderweitig erst noch in einen Ausbau investiert werden".

Alternativmodell: Unterdessen hat der pensionierte Chef der früheren Polizeidirektion Villingen-Schwenningen, Wolfgang Wössner, in einem offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Innenminister Thomas Strobl und die Landtagsfraktionen einen „Appell an alle Fraktionen, sich für einen überparteilichen neuen Weg zu öffnen" gestartet. Der heute in Konstanz lebende Wössner will angesichts des politischen Streits um die Polizeireform den Blick auf eine „umfassendere Lösung" lenken, die die Polizei schlagkräftiger machen soll.

Er unterlegt seinen Appell mit Vorschlägen für eine „gute Reform der Polizeireform“. Dazu müsse vor allem die Polizei an der Basis gestärkt werden. Insbesondere auf der Ebene der Landkreise sollten die Polizeisparten wie Schutz- und Kriminalpolizei besser verzahnt werden, etwa in Form großer Polizeiinspektionen, die für mehrere Polizeireviere zuständig wären. Zudem müsse diese Ebene mehr Verantwortung und mehr Personal erhalten. Das wäre immer noch günstiger und effizienter als eine Neuordnung von Polizeipräsidien – auch wenn deren Zuschnitt mitunter tatsächlich kritikwürdig sei.