Schwarzwald-Baar Grundwasser in der Region sinkt auf 30-Jahres-Tief

Extrem niedrige Messwerte in der Region: Quellen im Schwarzwald sind besonders betroffen.

Schneearme Winter, viel Sonnenschein im Frühjahr: Darüber freuen sich auch in diesem Jahr wärmeliebende Menschen in der Region. Auf Unverständnis dürfte daher die Aussage von Tobias Kühn stoßen: "Am liebsten wäre es mir, wenn es jetzt vier Monate durchregnen würde." Überdenkt man seine Worte mit Blick auf sein Aufgabengebiet als Forstamtsleiter in Villingen-Schwenningen, rechnet Klimadaten und die Entwicklung der Grundwasserstände hinzu, dann klingt sein Wunsch verständlich.

Denn die Grundwasserstände und die Ergiebigkeit der Quellen befinden sich seit Jahresbeginn in Baden-Württemberg auf unterdurchschnittlichem Niveau – Tendenz nach unten. An vielen Messstellen wurden die niedrigsten Februarwerte der vergangenen 30 Jahre gemessen. Dies geht aus einem Grundwasser-Zustandsbericht der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hervor.

Dieser Ausnahmezustand ist auch im Schwarzwald-Baar-Kreis spürbar. "Nach den Regentagen Mitte März sind nur rund 20 bis 30 Zentimer des Oberbodens feucht. Zu wenig, nach zwei trockenen Vorjahren", so Kühn, der in Doppelstadt für die Bewirtschaftung von knapp 6000 Hektar Wald verantwortlich ist.

Bernhard Bolkart, Vorsitzender des Kreisverbandes Villingen des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV), bestätigt diese Einschätzung. Auf seinen Feldern bei Schonach konnte er direkt nach den Regenfällen im März wieder mit dem Pflug arbeiten. Normalerweise müsse er zwei bis drei Tage warten. Seine Beobachtung: "Es ist seit Juli zu trocken. Im Winter gab es zu wenig Niederschlag."

Wie Martina Dannecker vom Amt für Wasser- und Bodenschutz im Schwarzwald-Baar-Kreis mitteilt, ist die Trockenheit vor allem für Quellen im Schwarzwald ein Problem. Demnach sei die Ergiebigkeit vielerorts deutlich zurückgegangen. Solch unterdurchschnittliche Werte zu Jahresbeginn beobachte das Amt nur selten. Die Grundwasservorräte würden sich normalerweise in der Zeit von November bis März durch Regen und Schneeschmelze wieder erholen. Doch die Daten der Rösslequelle bei Furtwangen sprechen beispielhaft für viele andere Quellen eine andere Sprache. Bereits seit 2015 liegt der Wert dort auf sehr niedrigem Niveau. Nur im Februar 2016 sei ein Anstieg zu verzeichnen gewesen, so Dannecker mit Blick auf die Messreihe, die im weiteren Verlauf zeigt, dass selbst die Starkregenereignisse im Mai und Juni 2016 nur eine geringe Zunahme der Ergiebigkeit bewirkt haben. Danach sprudelte Monat für Monat immer weniger Wasser. Der trockenste Dezember im Land seit 1963 verschärfte den Rückgang.

Auswirkungen: "Sollte sich die Trockenheit fortsetzen, könnten es im Sommer vor allem im Schwarzwald, wie schon im Spätherbst 2015, Engpässe bei der Wasserversorgung geben", erklärt Michael Dold, Geschäftsführer der Aquavilla GmbH. Betroffen wären auch rund 2000 Haushalte, die sich über eigene Quellen versorgen und nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind. Diese Quellen könnten bei einer langen Trockenperiode versiegen. Bei feuchter Witterung sei ein Anstieg der Grundwasservorräte im April und Mai noch möglich, erklärt Dannecker. "Aber es wird lange Zeit dauern, bis ein normaler Zustand erreicht wird."

Keine Sorgen müssen sich Bürger in Villingen-Schwenningen machen. „Aus unserer Sicht ist weder jetzt, noch in der Zukunft ein Notstand bei der Wasserversorgung zu befürchten“, sagt Martin Hauger, Sachgebietsleiter Netz Betrieb bei den Stadtwerken. Selbst im Jahrhundertsommer habe es keinen Engpass gegeben. „Wir befinden uns in der glücklichen Lage, aufgrund der Vielzahl der Quellen sehr viel Eigenwasser zur Verfügung zu haben“, so Hauger.

Tobias Kühn befürchtet zwar kein Waldsterben, doch könnte durch anhaltende Trockenheit der Käferbefall im Forst zunehmen. Die Folge: Mehr Holz würde auf den Markt kommen, die Preise fallen. Ein gesunder Grundwasserpegel würde den Wald gegenüber Schädlingen und Trockenheit widerstandsfähiger machen.

Bolkart macht sich derweil Gedanken über die richtige Bodenbearbeitung auf seinen Feldern, um die Bodenstruktur zu sichern und Wasser in der Erde zu halten. Auch den Klimawandel hat er im Blick. Wird es in der Region wärmer, könnten Bauern auf andere Getreidesorten umsteigen, die weniger Wasser brauchen, zum Beispiel Hirse.