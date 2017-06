Schwarzwald-Baar-Kreis Große Feier für 258 neue Kaufleute

Abschluss an den Kaufmännischen Schulen 1: Gute Perspektiven für die Absolventen auch dank des Fachkräftemangels

"Angesichts des Fachkräftemangels brauchen Sie sich keine allzu großen Sorgen um die Zukunft zu machen", lauten die motivierenden Worte von Festredner Clemens Bloog im Villinger Münsterzentrum an die jungen Kaufleute mit ihren Zeugnissen in den Händen. Bloog muss es wissen, er ist Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses der Industrie- Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg. Der Anlass: Die kaufmännische Berufsschule an den Kaufmännischen Schulen 1 in VS-Villilngen verabschiedet diesen Sommer 258 Absolventen ins Berufsleben. Die angebotenen Bildungsabschlüsse gliedern sich in neun Sparten, vom Bankkaufmann bis zur Kauffrau für Büromanagement.

Etwas wehmütig schreitet die Leiterin der Kaufmännischen Schulen 1, Elisabeth Weber, an das Rednerpult, es ist der letzte Jahrgang der kaufmännischen Berufsschule, den sie in ihrer Funktion verabschiedet. Weber verlässt die Kaufmännischen Schulen 1, mit 1250 Schülern eine der größten Bildungsstätten im Schwarzwald-Baar-Kreis, zum Schuljahresende in Richtung Ruhestand. "Das große Geld werden Sie jetzt noch nicht machen können, aber Sie haben eine gute Arbeitsgrundlage erworben, um Ihre Stärken schnell auszuspielen", so Weber zu ihren bisherigen Schützlingen.

Insgesamt ist es für die kaufmännische Berufsschule und ihren Abteilungsleiter Kai-Jens Glunk ein sehr erfolgreicher Jahrgang. 41 Schüler haben mit einem Gesamtdurchschnitt von unter 2,2 ein Lob erhalten, 34 Schüler mit einem Schnitt von unter 1,6 einen Preis.

Doch nun geht es wohl für die meisten um die Bewährung im Beruf. "Die Arbeitswelt hat sich um 180 Grad gedreht. Rückenwind und Tempo sind hoch. Neben hren Fachkenntnissen sind heute zusätzliche Kompetenzen wie beispielsweise Fremdsprachen selbstverständlich", analysiert Boog. Die Qualifikation an der Berufsschule bringe die Schüler angesichts des Fachkräftemangels jedoch durchaus in die Position, Forderungen an Führungskräfte stellen zu können und sich den Luxus von Wahlfreiheit zu gönnen.

"Suchen Sie sich die Nische oder Sparte, in der Sie schlussendlich landen, genau aus. Auch Spaß im Berufsleben ist wichtig. In Ausblick auf die nächsten 45 Jahre bei 40 Stunden die Woche an Arbeitszeit wäre alles andere eine Verschwendung an Lebenszeit", wird Boog vor dem Sektempfang emotional.

In hemmungslose Feierlaune verfallen können manche der Absolventen ohnehin nicht, ihnen steht das Finale mit den mündlichen Prüfungen an der Industrie- und Handelskammer noch bevor.

Jahrgangsbester

Mit einem Gesamtdurchschnitt von 1,2 ist der angehende Industriekaufmann Roland Schüle der Jahrgangsbeste und somit Träger des Preises des Oberbürgermeisters. Als dualen Partner hatte er die Villinger Grässlin KBS GmbH aus der Kunststoffbranche. Neben der kaufmännischen Berufsschule sind an den kaufmännischen Schulen 1 auch ein Wirtschaftsgymnasium, eine Berufsfachschule Wirtschaft und ein duales Berufskolleg beheimatet.