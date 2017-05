Villingen-Schwenningen Glasfaser-Ausbau kommt deutlich voran

Zweckverband Breitbandversorgung investiert fast 92 Millionen Euro in den Datennetzausbau

Schwarzwald-Baar – Der Ausbau der Breitbandversorgung im Schwarzwald Baar Kreis geht zügig voran. Dies stellte Verbandsgeschäftsführer Jochen Cabanis bei der Versammlung des Zweckverbands der Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar in seinem Bericht dar.

Für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 wurde insgesamt ein Investitionsvolumen von 91,6 Millionen beschlossen. Drei Millionen wurden schon investiert, weitere Projekte im Volumen 35 Millionen Euro sind in Bau und in den nächsten drei Monaten starten nochmals Vorhaben im Wert von 27 Millionen Euro. Das sind 71 Prozent des gesamten Ausbauvolumens. Weitere Projekte im Umfang von 17 Millionen Euro sind in Vorbereitung. Pro Woche erfolge eine Ausschreibung.

Jochen Cabanis zeigte sich froh, dass es bis jetzt immer genug Firmen gebe, die die Baumaßnahmen ausführten. Erfreulich sei, dass die Bürger die Maßnahmen so positiv annähmen. Bis heute gebe es 30 bis 100 Prozent Anschlussquote der Gebäude an die Datenleitungen. In 2017 liege bis jetzt kein Gebiet unter 50 Prozent. Die Tendenz sei steigend. Daran sehe man, dass das Projekt richtig sei. Jede Wochen kämenweiter Kunden dazu. Sobald bei einem Kunden die Baumaßnahme fertig sei, werde sie an den Betreiber übergeben, sodass an vielen Stellen gleichzeitig Kunden versorgt würden.

Dankbar zeigte er sich auch gegenüber der Landesregierung, welche die Zuschüsse gewähre. Die Bewilligungen liefen reibungslos. Zuletzt gab es am 27. April wieder ein Fördergeldbescheid von 2,5 Millionen Euro und am 22. Mai wird mit dem nächsten gerechnet. Im Land rufe der hiesige Zweckverband die meisten Fördermittel ab: "Wir beantragen und Bauen dann sofort".

Sehr wichtig ist neben dem Bau auch der weitere Betrieb des Netzes. Die Betreiberfirma Stiegeler habe jetzt auch ohne Kostenerhöhung ihre Breitbandgeschwindigkeit starkt erhöht. Und der ganze Schwarzwald-Baar-Kreis sei zum gleichen Preis gleich versorgt.

Bei den Wahlen wurde Landrat Sven Hinterseh als Verbandsvorsitzender und Tuningens Bürgermeister Jürgen Roth als sein Vertreter bestätigt. Zusammen mit der Firma Stiegeler wird der Zweckverband an der Südwest-Messe einen Werbestand unterhalten.