Schwarzwald-Baar Gewerkschafter planen Kulturfest als Protest gegen AfD

Mit Blick auf eine Wahlversammlung in Triberg will die IG Metall einen Kontrapunkt setzen

Die am 13. und 14. Mai geplante Wahlversammlung der AfD im Kurhaus Triberg, zu der mehrere hundert Teilnehmer erwartet werden, will die IG Metall Villingen-Schwenningen „nicht ohne Protest über die Bühne gehen lassen“, wie Zweiter Bevollmächtigter Ralf Kleiser bei der jüngsten Delegiertenversammlung in den Donauhallen Donaueschingen betonte. Mit einem Kulturfest wollen die Gewerkschaften gemeinsam mit örtlichen Vereinen und Parteien, aus deren Reihen bislang allerdings außer von Seiten der SPD keine Unterstützung signalisiert worden sei, einen Kontrapunkt zu der AfD-Veranstaltung setzen.

Nicht zuletzt unter dem Aspekt der frühzeitigen Mitgliederwerbung bewährt habe sich die Präsenz der IG Metall bei der diesjährigen Auflage der Ausbildungsmesse „Jobs for Future“ in VS-Schwenningen. An der im Februar dieses Jahres durchgeführten Befragung zum Thema Arbeitszeit hätten sich, so Erster Bevollmächtigter Thomas Bleile, mehr als 2000 Beschäftigte aus der Region beteiligt. Ein erster Auswertungstrend lasse darauf schließen, dass das Thema „selbstbestimmte Verkürzung der Arbeitszeit bei Entgeltausgleich und zeitlicher Befristung“ in die kommenden Tarifverhandlungen einfließen könnte.

Neu in den Ortsvorstand der IG Metall Villingen-Schwenningen wählten die Delegierten Thomas Süß. Der 53-jährige verheiratete Familienvater aus Blumberg-Hondingen arbeitet seit 1997 bei der Firma Kendrion in Donaueschingen. Süß folgt auf Francesco Musacchio, den Thomas Bleile nach langjährigem Engagement im Ortsvorstand aus dem Gremium verabschiedete. Francesco Musacchio sei immer ein meinungsstarker Aktivposten gewesen, betonte Bleile.

Auch Erwin Broghammer tritt künftig kürzer. Er hängt nach über zehn Jahren sein Amt als Rückholmanager an den Nagel. In dieser Funktion hatte Broghammer die Kernaufgabe, austrittswillige Gewerkschaftsmitglieder von einem Verbleib in der IG Metall zu überzeugen – und das, wie Thomas Bleile bei Erwin Broghammers Verabschiedung hervorhob, sehr erfolgreich. Bleiles Angaben zufolge verfügt die IG Metall Villingen-Schwenningen derzeit – Stand: Februar 2017 – über 8117 Mitglieder und damit über 48 Gewerkschaftsangehörige oder 0,6 Prozent mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres.