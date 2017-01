Schwarzwald-Baar-Kreis Gewerkschaft kritisiert verbreiteten Lehrermangel

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Schwarzwald-Baar kritisiert vor allem den Lehrermangel bei der Jahresversammlung.

Bereits jetzt fallen bis zu zehn Prozent des Pflichtunterrichts an Schulen im ländlichen Raum in Baden-Württemberg aus. Dieses Zahl präsentierte die die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Schwarzwald-Baar-Kreis jetzt auf ihrer Jahresversammlung. „2017 sollen weitere 1074 Lehrerstellen im Land abgeschafft werden“, kritisierte die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz bei der Versammlung in der Bad Dürrheimer Realschule. Aktuell sind im Land knapp 115 000 Lehrer an allgemeinbildenden Schulen beschäftigt.

Zusätzlich rolle auf das Bundesland eine Pensionierungswelle zu. Neben dieser Entwicklung sind jährlich etwa 5000 Lehrerstellen vom Mutterschutz betroffen und 1500 Stellen von Kollegen als Langzeitkranke. Diesen in der Summe 6500 Stellen versuche man laut Moritz mit befristeten Arbeitsverträgen aus einen Reservepool von 1666 Kollegen entgegenzuwirken. Auch bei den Schulpsychologen herrsche akuter Mangel. Von 200 angestrebten Stellen nach dem Amoklauf von Winnenden im Jahre 2009 seien lediglich 144 besetzt, dies ergebe eine Dichte von einem Schulpsychologen auf 10200 Schüler im Bundesland.

Auch solle die im Koalitionsvertrag der aktuellen Landesregierung stehende Einführung des Ethikunterrichts ab der siebten Klasse abwärts bis in die Grundschulen nicht realisiert werden. Die sei mit Blick auf Kinder von Asylbewerbern fragwürdig. Einerseits stellten diese die Bildungsqualität vor zusätzliche Herausforderungen, andererseits hätten gerade diese Kinder Ethikunterricht nötig. „Was jetzt an der Vermittlung demokratischer Werte versäumt wird, wird sich in zehn Jahren bemerkbar machen“, sagte Moritz. Trotzdem kann sich die GEW-Landesvorsitzende zu keiner Befürwortung von Warnstreiks durchringen: „Wir müssen vorher die Eltern mit ins Boot holen und haben eine Verantwortung gegenüber den Kollegen und möglicher Konsequenzen.“