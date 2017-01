Schwarzwald-Baar Gesucht wird die beste Live-Band der Region: Lokalderby 2017 geht wieder an den Start

Die Fürstenberg-Brauerei und der SÜDKURIER schreiben ab heute das Lokalderby 2017 aus. Nach vier Vorentscheidungen gibt es das große Finale.

Schwarzwald-Baar – Wer ist die beste Live-Band der Region? An vier Gastronomieadressen in Südbaden wird die Vorrunde ausgespielt, 20 Bands dürfen in Villingen, Tuttlingen, Haslach und Freiburg auftreten. Die vier Sieger und der Gewinner des Publikumspreises sind fürs Finale beim Donauquellenfest in Donaueschingen am 24. Juni qualifiziert. Der Gesamtsieger darf auf die große Bühne des Freiburger Zeltmusikfestivals.

Rock, Hip-Hop, Jazz, Samba, Schlager – alles geht bei diesem Wettbewerb. Hauptsache ist, der Sound fetzt und die Performance stimmt. 16 Bands werden aus dem Bewerberfeld von einer Jury ausgewählt. Vier weitere Gruppen kommen über eine Online-Abstimmung ins Starterfeld.

Wer seine Kneipe im Vorentscheid so richtig rockt, der biegt auf die Gewinnerstraße Richtung Donaueschingen ein. Der Vorentscheid läuft so: Gasthaus Schlössle in Villingen am 6. Mai, das Irish-Pub in Tuttlingen am 13. Mai, im Raben in Haslach im Kinzigtal am 20. Mai und in Jos Fritz Café in Freiburg am 27. Mai. Um hier einen Startplatz zu erhalten, müssen bis 17. März die Bandanmeldungen bei den Veranstaltern vorliegen.

Wer im Lokalderby antreten möchte, der muss was draufhaben: Ein 20-minütiges Bühnenprogramm ist Pflicht. Mindestens ein Stück muss selbst komponiert sein. Eigener Anspruch und Qualität also. Klar ist außerdem: Themen wie Gewalt und andere Ausreißer in Texten oder Programm führen schon vorab zum Ausschluss.

Das Lokalderby 2017 bedeutet in der Qualifikationsrunde vier Mal eine tolle Party mit ambitionierten Gruppen bei freiem Eintritt für Gäste und Fans. Ausgerockt ist dann noch lange nicht: Beim Finale der Besten geht es Ende Juni hoch her in Donaueschingen. Beim Donauquellenfest geht es dann auch um den Hauptpreis von 3000 Euro. Der Gewinn fällt üppig aus, das Sahnehäubchen ist der Sieger-Auftritt beim Freiburger Zeltmusikfestival im Juli.

Anmeldungen sind hier möglich: www.lokalderby.fuerstenberg.de

Der Wettbewerb

Beim Lokalderby 2017 dürfen Bands jeder Stilrichtung antreten. Die Veranstaltungsreihe findet zum dritten Mal statt, Initiator ist die Donaueschinger Fürstenberg-Brauerei. Der SÜDKURIER begleitet die Aktion als Medienpartner.