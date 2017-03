Schwarzwald-Baar Gesprächsrunde diskutiert über Nazi-Verbrechen

Abschlussveranstaltung des Rahmenprogramms zur Ausstellung "NS-Euthanasieverbrechen" in Villingen

Als letzte Veranstaltung im Begleitprogramm zur Ausstellung „NS-Euthanasie-Verbrechen“ findet am Montag, 3. April, um 19 Uhr im Foyer des Landratsamtes in VS-Villingen eine Gesprächsrunde unter dem Titel „Fragen an gestern – heute, morgen“ statt. Darauf weist das Landratsamt in einer Mitteilung hin. Unter der Moderation von Heinrich Schidelko diskutieren die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Christa Lörcher, Pfarrer Adolf Buhl, Geisingen, Hans Keusen, Arzt und ehemaliger Vorsitzender des Baarvereins, Walter Riedel, Leiter der Behindertenhilfe Fischerhöfe in Hammereisenbach-Bregenbach, sowie die Schülerinnen Hewen Ibrahim und Punita Müller über aktuelle Aspekte der Geschichte der NS-Euthanasie-Verbrechen.

Dabei gehe es zum einen um die Perspektive von Zeitzeugen, das heißt von Familien, die Opfer zu beklagen hatten, und um den gesellschaftlichen Umgang mit den Geschehnissen in der Nachkriegszeit. Zum anderen werde die heutige Relevanz der Thematik und die Perspektive der jungen Generation darauf zur Sprache kommen. Die Runde werde anschließend für Fragen aus dem Publikum geöffnet.

Die Ausstellung des Kreisarchivs im Landratsamt befasst sich mit NS-Verbrechen an Menschen mit Behinderung sowohl in der Kreispflegeanstalt Geisingen als auch in der so genannten Tötungsanstalt Grafeneck. Geisingen wurde in der hiesigen Region zum Ausgangspunkt von Deportationen in die Tötungsmaschinerie des so genannten Dritten Reichs. Grafeneck war der Zielpunkt der ersten von insgesamt drei Deportationen von dort und wurde zum Endpunkt des Lebenswegs von etwa 9800 Menschen, die hier heimlich und grausam ermordet wurden.

In der Veranstaltungsreihe wurden einzelne Aspekte der Thematik vertiefend aufgenommen. Nach drei Fachvorträgen und dem Gespräch mit Prof. Dr. Aleida Assmann über die Entwicklung der deutschen Erinnerungskultur seit 1945 werde mit der abschließenden Gesprächsrunde nun der Brückenschlag zur Gegenwart vorgenommen.