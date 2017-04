Schwarzwald-Baar Gefängnisstrafe für Autofahrerin nach Todesfahrt

Landgericht bestätigt Amtsgerichtsurteil: 37-Jährige wird unter anderem für den Tod eines vierjährigen Mädchens bei einem Verkehrsunfall verantwortlich gemacht

Schwarzwald-Baar (emv) Das Landgericht Konstanz bestätigte in einer Berufungsverhandlung ein Urteil der Vorinstanz, des Amtsgerichts Villingen-Schwenningen: Eine Autofahrerin muss demnach eineinhalb Jahre ins Gefängnis, weil sie betrunken einen Verkehrsunfall verursachte – und damit den Tod einer Vierjährigen.

Im Juni 2014 verlor die heute 37-jährige Frau aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis am späteren Nachmittag in einer Kurve auf der Landstraße in Höhe Langenwaldschanze bei Schonach die Kontrolle über ihren Geländewagen. Sie saß mit rund 1,4 Promille Alkohol im Blut hinter dem Steuer. Zunächst schleuderte sie gegen die hintere Beifahrertür eines entgegenkommenden Renaults, in dem eine fünfköpfige Familie saß. Danach prallte sie mit voller Wucht auf einen VW Golf, in dem eine Mutter mit ihren Kindern unterwegs war.

Im Renault wurde ein vierjähriges Mädchen so schwer verletzt, dass es wenig Stunden später in im Krankenhaus starb. Sechs weitere Personen, darunter auch Kinder, wurden zum Teil schwer verletzt. Die Fahrerin selbst erlitt mittelschwere Verletzungen. Zahlreiche Einsatzkräfte waren damals mit der Rettung der Verletzten beschäftigt, Stofftiere und Spielzeug der verletzten Kinder lagen auf der Straße verstreut.

Vor zwei Jahren verurteilte das Amtsgericht die Unfallfahrerin unter anderem wegen fahrlässiger Tötung zu eineinhalb Jahren Haft. Dagegen legte sie Berufung ein. Zwei Termine am Landgericht Konstanz ließ sie dann platzen, die Angehörigen des toten Kindes und der anderen Verletzten waren konsterniert. Beim zweiten Termin, der vor einem Jahr angesetzt war, bestätigte ein psychiatrischer Sachverständiger der Frau Verhandlungsunfähigkeit. Sie selbst war auch erst gar nicht angereist und hatte sich auch geweigert, in die Praxis des Psychiaters nach Friedrichshafen zu kommen. So war der Gutachter zu ihr gereist.

Vor Gericht berichtete er, die unter psychischen Problemen leidende Angeklagte habe sich nach einem Aufenthalt in einem psychiatrischen Krankenhaus nicht wirklich von ihrer Borderline-Störung erholt, sondern inzwischen sogar psychotische Symptome entwickelt. Die Mutter dreier Kinder könne ihren Haushalt nicht mehr bewältigen, schon gleich gar nicht eine Gerichtsverhandlung durchstehen. Andererseits sei es ihr aber auch in keiner Weise möglich, das Urteil des Amtsgerichts zu akzeptieren.

Das Gutachten stieß beim Vertreter der Staatsanwaltschaft wegen erheblicher Mängel auf heftige Kritik. Nachdem ein anderer Psychiater der Frau Verhandlungsfähigkeit bescheinigt hatte, kam es nun endlich zur Berufungsverhandlung. Letztlich bestätigte die Kammer das Urteil der Vorinstanz, die der Unfallfahrerin eine verminderte Schuldfähigkeit zugebilligt hatte. Vor dem Gefängnis bewahrte sie das nicht. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig.