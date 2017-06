Schwarzwald-Baar Furtwanger Stimme von Welt kehrt heute in die Heimat zurück

Musical-Star Sabrina Weckerlin singt heute Abend.

Schwarzwald-Baar – Musikalischer Höhepunkt am heutigen Freitagabend in Furtwangen: im Rahmen der Furtwanger Kulturwoche ist am heutigen Freitag, 2. Juni, ab 19.30 Uhr im Festzelt auf dem Marktplatz der aus Furtwangen stammende Musical-Star Sabrina Weckerlin zu hören. Zusammen mit ihrer Band wird sie für einen ganz besonderen Abschluss der Furtwanger Kulturwoche 2017 sorgen.

Seit fast 15 Jahren ist Weckerlin auf den Musical-Bühnen in ganz Deutschland unterwegs, häufig auch als Hauptdarstellerin des jeweiligen Musicals wie beispielsweise bei „Elisabeth“ oder „Die Päpstin“. In ihrer Heimatstadt Furtwangen dagegen ist sie oft privat zu Besuch, aber selten zu hören. So ist dieser Abend auch für die Furtwanger selbst ein besonderer Höhepunkt. Dabei ist Sabrina Weckerlin ein Garant für einen besonderen Musikgenuss. Dies wird nicht zuletzt dadurch deutlich, dass sie unter anderem dreimal in Folge als „Schönste Musicalstimme“ ausgezeichnet wurde. Bei den alljährlichen Wahlen des Online-Magazins „Musical 1“ kam Sabrina Weckerlin auf Platz zwei der „Beliebtesten Musicaldarstellerinnen 2016“. Aber auch von den Kritiken werden die Rollen von Sabrina Weckerlin immer wieder hervorgehoben. So schreibt beispielsweise die Süddeutsche Zeitung über ihren Auftritt beim Musical „Medicus“: „An Friedrich Raus Seite zeigte Sabrina Weckerlin, die bereits als ,Die Päpstin‘ das Publikum begeisterte, erneut ihr Können. In der weiblichen Hauptrolle der Mary Cullen bestach sie durch ihre Ausstrahlung und mit klarer, warmer Stimme. ‚Es ist ein Geschenk, mit ihr zu spielen. Wir harmonieren auch stimmlich sehr gut‘, sagte Rau.“

Sabrina Weckerlin gehörte nach ihrem Schulabschluss in Furtwangen bereits während ihrer Ausbildung an der Joop-van-den-Ende-Academy Hamburg zur Premierenbesetzung von „3 Musketiere“ in Stuttgart. Es folgten zahlreiche Hauptrollen in den unterschiedlichsten Musicals, so begeisterte sie das Publikum unter anderem in „Dirty Dancing – Das Original“ (Leadsängerin), „Elisabeth – Legende einer Heiligen“ (Titelrolle), „Wicked – Die Hexen von Oz“ (Elphaba alternierend), „Marie Antoinette“ (Margrid Arnaud), „Jekyll & Hyde“ (Lucy), „Die Päpstin“ (Titelrolle), „Next To Normal“ (Natalie), „Artus“ (Morgana) oder „Bussi – Das Munical“ von Thomas Hermanns (Stella).

Für ihre Interpretation der Margrid Arnaud in „Marie Antoinette“ wurde Sabrina Weckerlin mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Bei „The World Of Levay And Kunze“ sang sie in Tokio 13 ausverkaufte Konzerte. Als Solistin performte sie bei der Stage-Entertainment-Tour von „Best of Musical“.

Zuletzt tourte sie mit Broadway-Komponist Frank Wildhorn durch Japan, wo sie neben weiteren internationalen Musical-Stars auf der Bühne stand. Vor ihrem aktuellen Engagement bei Disneys Musical „Tarzan“ spielte sie Mary Cullen in der Welturaufführung von „Der Medicus“.