Donaueschingen Fürstenberg wählt Stipendiaten aus

Trisha Baga, Kasper Bosmans und Catharine Czudej Stipendiaten des Jahres 2017

Trisha Baga, Kasper Bosmans und Catharine Czudej sind die diesjährigen Stipendiaten des Kunstprojekts Fürstenberg Zeitgenössisch. Die drei jungen Künstler erhalten während der Sommermonate eine finanzielle Förderung sowie Wohn- und Arbeitsräume auf Schloss Heiligenberg am Bodensee. Das teilt das Fürstenhaus zu Fürstenberg mit. Die dort entstandenen Arbeiten werden später dann im fürstlichen Museum zu Donaueschingen gezeigt.

Fürstenberg Zeitgenössisch wurde 2011 von Erbprinz Christian und Erbprinzessin Jeannette zu Fürstenberg gegründet, so die Mitteilung: "Das eigenständige Projekt besteht aus einem Stipendiatenprogramm, der Ausrichtung von Wechselausstellungen und dem Aufbau einer kleinen Sammlung. Fürstenberg Zeitgenössisch soll primär junge Künstlerinnen und Künstler fördern und begleiten, die sich durch neue Formensprachen und Konzepte hervorgetan haben und in diesem Zusammenhang in den internationalen Diskurs gerückt sind."

Auf Schloss Heiligenberg haben die Künstler die Möglichkeit, weitab von ihrem Alltag zu arbeiten und neue Anregungen für ihre Arbeit zu finden. Wie bereits in den vorhergehenden Jahren wurden auch 2017 mit Baga, Bosmans und Czudej Künstler ausgewählt, die trotz ihres jungen Alters bereits eine eigene herausragende künstlerische Sprache entwickelt haben und damit das Potenzial besitzen, zu einem nachhaltig wirkenden Bestandteil der internationalen Kunstszene zu werden.

Trisha Baga wurde 1985 geboren und lebt in New York. Ihre Medien sind Videos, Videoinstallationen und Performances. Sie schloss 2007 die Cooper Union School of Art (New York, USA) mit dem Bachelor of Fine Arts ab und hat 2010 ihren Master an der Milton Avery Graduate School of the Arts am Bard College (New York, USA) erhalten. Seit 2011 ist sie in zahlreichen Einzelausstellungen sowie der permanenten Sammlung des Whitney Museum of American Art, New York zu sehen.

Kasper Bosmans wurde 1990 in Lommel in Belgien geboren, er lebt in Brüssel. Er unternimmt in seinen Arbeiten "thematische Forschungen, die Geschichte und Geschichten, Materialien und Konzeptionen miteinander verweben", so die Mitteilung. Bosmans studierte an der Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Antwerpen, Belgien) und dem Higher Institute for Fine Arts (Gent, Belgien). Seit 2013 ist er weltweit in zahlreichen Einzelausstellungen zu sehen und ist mit verschiedene Preisen wie dem Nottebohn Award (2010) ausgezeichnet worden.

Catharine Czudej kam 1985 in Johannesburg in Südafrika zur Welt, sie lebt in Los Angeles. "Die Bildwelt der in Los Angeles lebenden Künstlerin entspringt der Populärkultur, dem Comic, der Kunstgeschichte und einer sloganhaften Poetik. So adaptiert sie für ihre Malerei die Titelseiten von Schundheftchen oder in ihren Skulpturen die ikonische Faust des Superhelden Hulk", heißt es von Fürstenberg. Sie schloss 2007 die New York University, New York, USA mit dem Bachelor of Fine Arts ab und hat 2015 ihren Master an der University of California, Los Angeles, erhalten. Seit 2013 ist sie in Einzelausstellungen in Europa und den USA zu sehen.