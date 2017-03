Schwarzwald-Baar Frühchenverein nimmt sich viel vor

Jahreshauptversammlung zeigt vielfältiges Engagement auf

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Schwarzwald-Baar – Erst wenige Jahre gibt es den Verein für Frühgeborene und kranke Neugeborene Schwarzwald-Baar – und doch hat der Frühchenverein bereits eine ganze Reihe von Erfolgen vorzuweisen erreicht und überdies noch viel vor. Das wurde jetzt bei der sechsten Jahreshauptversammlung im Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen deutlich.

Der Verein kümmert sich um die Belange der betroffenen Kinder und ihrer Familien und hat inzwischen 120 Mitglieder. Und die arbeiten offenbar in gutem Einvernehmen: "Einstimmig wurde die gesamte alte Vorstandschaft von den Mitgliedern wiedergewählt", heißt es in einem Bericht des Vereins. Der Vorstand besteht damit weiterhin aus der Vorsitzenen Sandra Rathgeber, ihrem Stellvertreter Tim Dickmann, Chantal Breuer (Kassenwartin), Morena But (Pressesprecherin), Ulrike Moosmann (Beisitzende), Melanie Lücke (Schriftführerin) und Beisitzer Matthias Henschen.

2016 war einiges los beim Verein: ein Sommerfest, der Weltfrühchentag und die Nikolausfeier werden ebenso genannt wie eine Fortbildung bezüglich Kindernotfälle und ein Frühstückstreffen für betroffene Eltern. Diese Veranstaltungen sollen 2017 wieder stattfinden.

Dank zahlreicher Spenden konnte der Verein mehrere Anschaffungen tätigen. Es wurden zum Beispiel für die Frühchen bunte Moltontücher, Windeltücher und Bettwäsche gekauft, um alles auch für die Eltern etwas freundlicher und liebevoller zu gestalten. Zudem habe ein Herzenswunsch der Station 11 der Klinik mit der Frühchenpuppe Lisa erfüllt werden können. Mit dieser lebensechten Puppe soll Eltern, denen eine Frühgeburt bevorsteht, dabei helfen, sich besser auf die neue Situation vorzubereiten. Anhand der Puppe könne das Pflegepersonal nun schon vor der Geburt die wichtigsten Dinge veranschaulichen: "So können sich die Eltern schon einmal ein Bild von der Größe ihres Kindes machen und sich anhand der Puppe an Infusionen, Kabel und Beatmung gewöhnen", teilt der Verein mit.

Eine weitere Anschaffung war die Einrichtung einer Elternbibliothek: Hier können Eltern, deren Kinder auf der Station liegen, informative Bücher finden oder können beispielsweise den Geschwisterkindern der Frühchen etwas vorlesen. Nicht zu vergessen "das Mega-Projekt Babywatch", so der Verein: Im Frühjahr werden nun drei internetfähige Kameras installiert, mit deren Hilfe dann die Eltern von zu Hause aus ihr Kind im Klinikbett beobachten können.

Auch für 2017 sind wieder viele Projekte geplant, so der Verein. Geplant ist etwa der Kauf einer Couch für das Elternzimmer und zweier bequemer Stillsessel für das Muttermilchabpumpzimmer sowie einer Digitalkamera und eines Fotodruckers. Die Anschaffung einer Lautstärkeampel und eines Tablets für Elternberatung stehen ebenfalls noch auf der Liste. Für diese Projekte benötigen wir wieder Ihre Unterstützung durch Spenden.

Infos im Internet: