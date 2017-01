SchwarzwaldBaarKreis Fleckviehhalter stehen vor großen Herausforderungen

Die Fleckviehhalter der Region fühlen sich von der Politik im Stich gelassen und nicht wenige bangen um ihre Existenz: Die Digitalisierung der Landwirtschaft bedingt Investitionen und wird die Landwirte viel Geld kosten. Zugleich verursacht der niedrige Milchpreis in vielen Betrieben hohe Einkommensverluste.

Vom Landwirtschaftsminister habe man mehr erwartet, da sei nicht viel passiert. Das Freihandelsabkommen mit den USA liegt auf Eis und die aktuell diskutierte Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes sehe man sehr kritisch: Frank Hofer, Vorsitzender des Fleckviehzuchtverein Schwarzwald-Baar-Heuberg sprach den etwa 40 Mitgliedern, die zur Hauptversammlung nach Oberbaldingen gekommen waren, aus der Seele.

Habe man nicht schon genug Sorgen, wenn er an die Unwetter im vergangenen Frühjahr und eine in der Folge schlechte Futterqualität denke, so kommen jetzt neue Herausforderungen seitens des Gesetzgebers auf die Züchter zu. Die Neufassung des Güllegesetzes stehe an, der Milchpreis dümple seit vielen Monaten auf einem Niveau, das kaum kostendeckend ist und verzögerte Auszahlungen von beantragten Zuschüssen gefährden so manche Existenz. Jährlich Einkommensverluste in sechsstelliger Höhe seien keine Seltenheit. So mancher Familienbetrieb verkrafte dies nicht und gebe auf, so Hofer. Hinzu kommen neue Herausforderungen wie die notwendige Digitalisierung in Stall und Hof und was das neue Tierwohl-Label an zusätzlicher Arbeit, Umbauten und Anschaffungen für die Betriebe mit sich bringe, wisse noch niemand. Gastredner Hans Joachim Hässler vom Maschinenring Tuttlingen schlug in die gleiche Kerbe und machte gleichzeitig Mut. Er wisse um die Leidensfähigkeit der Milchviehbauern. Es sei teilweise schlimm, was er sich anhören müsse. Einige Betriebe hätten bereits ihre gesamten Ersparnisse aufgebraucht, so Hässler. Aber, so der Fachmann weiter, der Milchpreis habe auch viel mit Psychologie zu tun und er gehe davon aus, dass sich in spätestens drei Jahren etwas ändere.

Bis dahin solle man die Situation nicht noch schlechter reden, als sie ohnehin schon sei, riet er und gab anschließend Tipps zur Fütterung und erklärte, wie man bei der Silage vorgehen solle, um zumindest hier höhere Erträge zu generieren.