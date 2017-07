Schwarzwald-Baar Etwas weniger Arbeitslose und viele neue Stellen in der Region Schwarzwald-Baar

Juni-Bilanz der regionalen Arbeitsagentur: Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 2,8 Prozent

Schwarzwald-Baar – Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im Juni leicht zurückgegangen. Wie die Agentur für Arbeit in ihrer Monatsbilanz meldet, wurden Ende Juni offiziell 7625 Betroffene gezählt, 45 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote liege wieder bei 2,8 Prozent und damit unter dem Landesschnitt von jetzt 3,4 Prozent. Vor einem Jahr waren im Juni in der Region 8335 Arbeitslose gezählt worden, 710 mehr als jetzt. Die Quote betrug in der Region vor Jahresfrist 3,1 Prozent.

Im Juni wurden der Agentur 1585 neue Stellenangebote gemeldet, 250 weniger als im Vormonat. Der Stellenbestand erreichte damit 6350 Angeboten.

Im Landkreis Tuttlingen wurden im Juni 2130 Arbeitslose gezählt, fast gleich viele wie im Vormonat. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 2,7 Prozent. Im Kreis Rottweil stieg die Zahl der Arbeitslosen um fünf auf knapp 1990. Die Quote blieb auf 2,5 Prozent. Im Schwarzwald-Baar-Kreis gab es mit minus 45 auf 3505 Betroffene auch wieder einen leichten Rückgang bei den Arbeitslosen. Die Quote blieb auch hier unverändert auf aktuell 3,0 Prozent.

Auf dem Ausbildungsmarkt sind von 2820 Jugendlichen, die sich seit Oktober 2016 als Bewerber registrieren ließen, 1150 noch nicht versorgt. Ihnen stehen 1975 freie Ausbildungsstellen zur Wahl.