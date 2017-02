Schwarzwald-Baar Ermittler sprengen Rauschgifthändler-Ring

Sieben Verdächtige in Haft – Polizei findet bei Durchsuchungen unter anderem 20 Kilogramm Haschisch und zehn Kilogramm Marihuana

Mit der Festnahme von sieben Tatverdächtigen und der Beschlagnahme großer Menge an Drogen endet jetzt das Treiben einer Rauschgiftbande in der Region. Mit der Zerschlagung des Drogenhändlerrings können die Ermittler des Polizeipräsidiums Tuttlingen sowie die Staatsanwaltschaft einen großen Erfolg für sich verbuchen, heißt es in einer Mitteilung: "Die Beteiligten müssen sich nun, allen voran der 48-Jährige Chef der Gruppe, wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln verantworten."

Bereits vor einigen Monaten habe die Fachinspektion der Kriminalpolizei Rottweil im Zuge anderweitiger Ermittlungen den Hinweis auf einen 48-jährigen, im Schwarzwald-Baar-Kreis wohnhaften Mann, erhalten, der einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln jeglicher Art betreibe.

Die Kripo forschte nach und konnte nach eigenen Angaben die Verdachtsmomente gegen den mutmaßlichen Dealer erhärten. Außerdem sei die Polizei auch weiteren Personen im Dunstkreis des 48-jährigen, aus dem ehemaligen Jugoslawien stammenden Mannes auf die Schliche gekommen, die im großen Stil Handel mit verbotenen Substanzen getrieben hätten.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz habe mehrere Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, bei denen die Ermittler bereits Ende vergangenen Jahres umfangreiches Beweismaterial sichergestellt hätten. Zugleich konnet die Polizei den 48-Jährigen mutmaßlichen Drahtzieher sowie weitere sechs tatverdächtige Bandenmitglieder festnehmen können. "Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem etwa 20 Kilogramm Haschisch, zehn Kilogramm Marihuana sowie knapp 10 000 Euro beschlagnahmt. Das Geld dürfte aus den illegalen Betäubungsmittelgeschäften stammen", teilen die Ermittler weiter mit.

Bei den insgesamt sieben Inhaftierten handelt es sich den Angaben zufolge um zwei Frauen, eine 57-jährige Italienerin und eine 28-jährige Deutsche, sowie um fünf Männer im Alter von 48, 28, 53, 21 und 39 Jahren. Drei davon stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien, der 21-jährige ist deutscher, der 39-jährige italienischer Staatsangehöriger.