Schwarzwald-Baar-Kreis Erfolgreicher Auftakt für Dreh- und Spantage Südwest

Die lokale Politprominenz drückt sich zur Erstveranstaltung der Fachmesse Dreh- und Spantage Südwest (DST) in VS-Schwenningen am Mittwoch die Klinke in die Hand.

Landrat Sven Hinterseh, Oberbürgermeister Rupert Kubon und Dieter Teufel, Präsident der Industrie und Handelskammer (IHK), halten motivierende Ansprachen an die anwesenden Vertreter des produzierenden Gewerbes. Die Premiere läuft erfolgreich: 114 Aussteller präsentieren auf der Technologieplattform ihre Maschinen, Werkzeuge und Know-How in drei Hallen auf dem Gelände der Südwest-Messe. Im Mittelpunkt stehen dabei Produkte, die auf Drehmaschinen und mittels Zerspanung hergestellt werden, also im Grunde Span für Span aus einem Material herausgeschält werden.

Kubon eröffnete: Die Region habe die höchste Konzentration an Drehteileherstellern in ganz Deutschland. „Ich kann den Organisatoren der Südwest Messe- und Ausstellungs GmbH nur gratulieren, nach dem Weggang der Fachmesse der Turning Days nach Friedrichshafen den Mut gehabt zu haben, einen Nachfolger zu initiieren.“ Auch Hinterseh betonte die Wichtigkeit einer Veranstaltung der Dreh- und Spantechnologie für ihr Kernland in Deutschland: „Wir alle wissen noch um verschlafene Reaktionen auf Veränderungen wie in den 70er und 80er Jahren, als eine ganze Branche aus der Region verschwand. Mit der Digitalisierung könnte auf die Aussteller hier eine ähnlich harte Zeit zukommen.“

Laut IHK-Präsident Teufel wissen die hiesigen Dreh- und Spanunternehmen als zentraler Zulieferer der von der Digitalisierung besonders betroffenen Autoindustrie, auf die neue Herausforderung zu reagieren: „800 Unternehmen in der Branche sind in der Region beheimatet. Man spielt weniger gegeneinander als nunmehr miteinander. Falls einer aus dem Markt verschwindet, hält sich die Schadenfreude sehr in Grenzen. Man ist zusammengerückt.“ Es gehe um eine erfolgreiche Reaktion auf neue Fertigungstechniken wie 3-D-Druck und auf den Elektromotor, der im Vergleich zum Verbrennungsmotor sehr viel weniger bewegliche Teile braucht.

Nach der Eröffnung ließen sich die Protagonisten die Situation bei der Herstellung in der Automobilzulieferung und Medizintechnik durch die Aussteller erklären. Die Messe bietet einen vielfältigen Einblick in die Gesamtbranche, stammen neben der produktiven Komponente auch mehr als ein Drittel der Aussteller aus Dienstleistung und Handel. Mit dabei ist das Kompetenzzentrum für Spanende Fertigung der Hochschule Furtwangen. Auch die regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Wifög) ist vertreten, denn die Branche hat hohen Fachkräftebedarf, der aus der Region kaum zu decken ist. Die Wifög berät die Firmen daher auch rund um Mitarbeiter-Anwerbung im Ausland.



