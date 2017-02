Schwarzwald-Baar-Kreis Erdrückende Indizien im Mordprozess

Im Prozess vor dem Landgericht Konstanz, in dem ein 59-Jähriger aus Villingen angeklagt ist, seine Ex-Frau brutal ermordet zu haben, sprechen weitere Zeugenaussagen und Gutachten immer mehr für die Schuld des Angeklagten.

Schwarzwald-Baar (emv) Der Prozess um die Ermordung einer 48-jährigen Frau in St. Georgen wurde gestern am Landgericht Konstanz mit weiteren Zeugenaussagen und der Erläuterung zweier Fachgutachten fortgesetzt. Der 59-jährige geschiedene Mann aus Villingen ist angeklagt, die 48-Jährige mit zahlreichen Hammerschlägen auf den Kopf getötet zu haben. Er behauptet, er habe keinerlei Erinnerung an jenen Tag. Nach der Beweisaufnahme spricht in dem reinen Indizienprozess inzwischen immer mehr für die Schuld des Angeklagten. Es liegt nahe, dass er durchaus geplant und umsichtig vorgegangen sein muss, als er sich mit Einmalhandschuhen und einem Ausbeulhammer ins Schlafzimmer der Wohnung seiner Ex-Frau schlich. Man geht davon aus, dass er zuvor aus dem Auto seiner Tochter den Wohnungsschlüssel der 48-Jährigen entwendete, um einen Nachschlüssel anfertigen zu lassen. Seine blutdurchtränkten Kleidungsstücke hatte er in der Garage seines Hauses versteckt, ebenso den blutigen Hammer, an dem noch Haare des Tatopfers klebten. An der Kleidung fand man sowohl Blut vom Opfer als auch vom Angeklagten. Eine Gerichtsmedizinerin vermutete, dass der 59-Jährige sich selbst versehentlich beim vielfachen Ausholen mit dem Hammer zwei Kopfplatzwunden zugefügt hatte. Vermutlich um nicht aufzufallen, streifte er sich ein T-Shirt und eine Hose des Lebensgefährten seiner Ex-Frau über, bevor er die Wohnung verließ. Trotzdem war er einer Schulklasse aufgefallen, die an einer nahe gelegenen Bushaltestelle wartete. Der Mann habe stark am Kopf geblutet und sei sehr zügig weg gegangen, hatten ein Schüler und eine Lehrerin berichtet.

Die Personenbeschreibung der Zeugen habe auf den Angeklagten gepasst, berichtete gestern ein Polizeibeamter. Ein weiteres, gestern ausführlich erläutertes molekulargenetisches Fachgutachten machte das eigentliche Tatgeschehen deutlich. Die Sachverständige sprach von einem "dynamischen Tatablauf" mit wechselnden Positionen des Opfers. Demnach muss sich die 48-Jährige noch eine ganze Weile erbittert gegen die Hammerschläge zur Wehr gesetzt haben. Wie knapp der 59-Jährige dem Tod entronnen ist, wurde gestern durch den Bericht eines Klinikarztes deutlich. Am Nachmittag des Tattags stieß der Mann sich nach reichlichem Wein- oder Schnapskonsum ein Küchenmesser in die Brust. Die Klinge verletzte die Lunge und verfehlte sein Herz nur um zwei Zentimeter. Nach einer sofortigen Operation im Klinikum Villingen-Schwenningen musste er dort wegen Komplikationen noch acht Tage lang von zwei Polizeibeamten bewacht werden, bevor er ins Gefängniskrankenhaus Hohenasperg überführt werden konnte. Sollte das Gericht einem psychiatrischen Gutachten folgen und den 59-Jährigen für voll zurechnungsfähig halten, erwartet ihn eine lebenslange Haftstrafe. Das Urteil soll in zwei Wochen verkündet werden.