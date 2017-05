Schwarzwald-Baar Drei heimische Solisten mit Sinfonieorchester VS auf der Bühne

Drei heimische Solisten mit Sinfonieorchester VS auf der Bühne

Konzert unter dem Titel "Ein Gefühl der Weite" mit Kompositionen von Bach, Iwer und Mendelssohn-Bartholdy am 21. Mai

Gleich drei Solisten aus Villingen-Schwenningen stehen im Mittelpunkt des Sinfoniekonzertes „Ein Gefühl der Weite“ am 21. Mai im Franziskaner Konzerthaus in VS-Villingen.

Der musikalische Leiter, Jörg Iwer, und die VS-Sinfoniker haben Berthold Graf (Flöte), Professor Michael Hampel und seinen Sohn Phileas Baun (beide Gitarre) als Solisten ausgewählt. Das geht aus einer Mitteilung des Orchesters hervor.

„Berthold Graf ist in Villingen-Schwenningen und der Region als Neurologe bekannt, seit vielen Jahren ist er niedergelassener Arzt. Neben seinem Beruf gilt seine ganze Leidenschaft der Musik, er ist eng mit dem Sinfonieorchester verbunden: Seit 1984 spielt er als Flötist mit und hat sich in verschiedenen Vorstandspositionen im Verein engagiert, auch ist er als Stimmführer aktiv“, so das Sinfonieorchester.

Er habe in Freiburg Medizin studiert und seine Facharztausbildung in Hamburg absolviert – und sich daneben intensiv seiner musikalischen Ausbildung gewidmet sowie verschiedene Meisterkurse belegt.

Graf ist Mitglied des Barockensembles Villingen und des Flötenquartetts Arte degli flauti.

Am 21. Mai spielt er die Suite Nummer zwei von Johann Sebastian Bach, ein Werk, das der Flöte Raum für virtuose Soli gibt, heißt es weiter in der Vorschau: „Ein Satz der Suite, die Badinerie, gehört zu den bekanntesten Einzelsätzen der Barockmusik, das Thema hat sich sogar als Klingelton etabliert.“

Für Michael Hampel, Prorektor der Hochschule für Musik in Trossingen, und seinen Sohn Phileas Baun habe Jörg Iwer das Stück „A Due“ – ein Konzert für zwei Gitarren und Orchester komponiert. Es gebe zwar eine beträchtliche Anzahl an Konzerten für eine Gitarre und Orchester, jedoch viel weniger für zwei Gitarren und Orchester, obwohl das Gitarrenduo eine verbreitete und beliebte Formation sei, so Michael Hampel. „Jörg Iwer trägt mit einem wunderbaren neuen Werk dazu bei, diese schmerzliche Repertoirelücke zu verkleinern“, wird der Gitarrenprofessor zitiert.

Das virtuose Konzert „A Due“ habe gesangliche Melodien, sehr viel rhythmische Energie und vielfältige Klangfarben. „Wir freuen uns sehr, es mit Komponist und Orchester gemeinsam aus der Taufe zu heben“, so Michael Hampel. So kämen die Zuhörer erneut in den Genuss einer Weltpremiere im Franziskaner-Konzerthaus. Im März hatte das Sinfonieorchester die Komposition von Jörg Iwer „Landschaft mit Moor“ mit fünfzehn Schlagzeugern der Musikakademie Villingen-Schwenningen mit großem Erfolg uraufgeführt.

Obwohl Michael Hampel und Phileas Baun kein Gitarrenduo im klassischen Sinn darstellten, spielten Vater und Sohn naturgemäß seit vielen Jahren zusammen Gitarre, seien mit ihrem gegenseitigen Klang vertraut und harmonieren auf natürlichste Art und Weise, heißt es weiter vom Sinfonieorchester.

Auf der Bühne trete das familiäre Verhältnis aber zurück hinter das professionelle gemeinsame Konzertieren mit den absolut gleichberechtigten Solostimmen in Iwers Werk.

Michael Hampel habe 2005 im Auftrag der Musikhochschule Trossingen deren Tochterunternehmen, die Musikakademie VS, gegründet und leitete diese bis 2007.

Abgerundet werde das Programm unter dem Motto „Ein Gefühl der Weite“ durch die Sinfonie Nummer drei „Die Schottische“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Vorverkauf

Eintrittskarten gibt es für 26, 22 und 18 Euro im Ticketshop im Franziskaner-Kulturzentrum Villingen (Tel. 07721/822525), Schüler und Studenten bezahlen die Hälfte. Das Konzert beginnt am Sonntag, 21. Mai um 17 Uhr im Franziskaner-Konzerthaus.