Schwarzwald-Baar-Kreis Drei Tage Yoga-Festival im Schlosspark Donaueschingen

Viele ehrenamtliche Helfer aus der Region organisieren das Fest. Yogalehrer Christian Enz aus Villingen ist Organisator.

Donaueschingen – Der Name Kala Vananta bedeutet in der Ursprache Sanskrit frei übersetzt so viel wie Ende des dunklen Waldes, also Schwarzwald. Ein idealer Name für ein Yoga-Festival, das erstmals vom 7. bis zum 9. Juli dieses Jahr in Donaueschingen im Schlosspark stattfindet. Veranstalter ist Nilakantha Christian Enz, der in Villingen-Schwenningen seit zwölf Jahren ein Yoga Vidya Zentrum betreibt. Enz, der Yogalehrer und Atemtherapeut ist, hat im September vergangenen Jahres in Dresden ein Yoga-Festival besucht: „Als ich diese ganz besondere Energie gespürt habe, die entsteht, wenn viele Menschen gemeinsam Yoga praktizieren, war mit klar, dass ich so etwas auch den Menschen in unserer Region bieten möchte.“ So organisiert er mit einem Team von knapp 30 Helfern seit Wochen das dreitägige Festival, das zahlreiche Höhepunkte von Mantrakonzerten bis hin zu ganz außergewöhnlichen Yogastunden bietet.

Nach längerer Suche war mit dem Schlosspark in Donaueschingen auch der geeignete Veranstaltungsort gefunden: Die Stadt Donaueschingen und das Fürstenhaus sind von der Idee angetan und haben Nilakantha Christian Enz das Areal vermietet. So können die Besucher bei Bedarf drei Tage im Schlosspark, wo sonst das Reitturnier stattfindet, zelten und ganz intensiv in die Welt des Yoga eintauchen.

Wenn das Wetter mitspielt, wird Yoga unter freiem Himmel praktiziert, bei schlechtem Wetter steht ein großes Zelt zur Verfügung. Insgesamt 22 verschiedene Yoga-Stunden sind geplant – für Anfänger und Fortgeschrittene. „Da wird jeder auf seine Kosten kommen“, ist sich Christian Enz sicher. Das Angebot reicht von Acro- über Kundalini bis hin zu Yin-Yoga. Zahlreiche Mantrasänger und Bands haben ihre Teilnahme bereits zugesagt: So sind die Love Keys mit dabei, Sundaram und die Gaiatrees. Es singen das Duo En Camino, die Devadas und Janin Deva & Andre. Für die Kinder haben die Organisatoren ein durchgängiges Betreuungsangebot auf die Beine gestellt mit Kinder-Yoga, Schminken, Zöpfe flechten und zahlreichen Spielen. „Das ist alles im Preis des Festivalpasses“, so Christian Enz. Natürlich gibt es auch eine umfangreiche Verpflegung vor Ort: "Hier sind wir gerade dabei, das Konzept auszuarbeiten, wer das Catering übernimmt", berichtet Enz.

Eröffnet wird das Yoga-Festival Kala Vananta am Freitag, 7. Juli, um 15 Uhr mit einer sogenannten Puja, das ist ein indisches Verehrungsritual. Bis 22 Uhr dauert das Programm am ersten Tag. Am Samstag geht es bereits um sechs Uhr mit Meditationen, Atemübungen und Yoga-Stunden weiter. Am Abend treten die Love Keys auf, eine der bekanntesten Mantra-Bands Deutschlands. Auch am Sonntag können die Besucher intensiv Yoga praktizieren und die Energie spüren, die dabei entsteht.

Ein wichtiger Aspekt ist für Christian Enz die nichtkommerzielle Ausrichtung des ganzen Festivals. Nach Abzug der Unkosten will er 80 Prozent der möglichen Gewinne für regionale Projekte spenden, zehn Prozent sollen die Künstler erhalten, da alle ohne Ausnahme bereit waren, für deutliche geringere Gagen als sonst üblich in Donaueschingen aufzutreten. Zehn Prozent möchte der Organisator als Grundstock für ein mögliches weiteres Festival beiseitelegen. "Das soll keine Eintags-Fliege bleiben."

Wer sich bis Freitag noch für einen Festival-Pass entscheidet, bekommt diesen für 59 Euro. Ab 1. April kostet er 69 Euro, an der Tageskasse 79 Euro. Karten gibt es auf der Homepage unter www.kala-vananta.de und bei allen Vorverkaufsstellen im Ticket-Verbund Schwarzwald-Baar-Heuberg. Auf der Homepage sind auch alle Infos verfügbar. Es gibt auch Einzeltickets, diese sind nur an der Tageskasse erhältlich und kosten 25 Euro (Freitag und Sonntag) und 35 Euro (Samstag). Kinder ab zwölf Jahren bezahlen die Hälfte. (cho)