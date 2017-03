SchwarzwaldBaarKreis Digitalisierung der Schulen wird teuer

Der Schwarzwald-Baar-Kreis will 14 Bildungseinrichtungen eine moderne Ausstattung gönnen – doch das wird wohl mehr kosten als gedacht

Digitalisierung an den Schulen mit moderner technischer Ausstattung für Lehrer und Schüler sowie Fachräumen, die den Unterricht in virtuellen Dimensionen ermöglichen: Der Schwarzwald-Baar-Kreis will da in Zukunft kräftig mitmischen. Bis zur Jahresmitte 2017 soll das Konzept zur Digitalisierung in den Schulen erstellt werden.

Der Kreistag zeigte sich bei den Haushaltsberatungen Ende 2016 parteiübergreifend auch nicht kleinlich: 500 000 Euro sind dafür für das Jahr 2017 im Budget – und der gleiche Betrag soll möglichst auch in den Jahren 2018 bis 2021 eingeplant werden. Dazu soll mit der Industrie- und Handelskammer und den Hochschulen eine Grundlage erarbeitet werden. Denn bisher ist noch keine der 14 Kreisschulen am schnellen Internet. Die Reihenfolge der digitalen Ausstattung der Schulen ergibt sich im Zuge des Breitbandausbaus im Landkreis – so der bisherige Plan.

Nun hat Landrat Sven Hinterseh im Kreistagsausschuss für Bildung und Soziales klar gemacht, dass die Digitalisierung von Schulräumen eine reichlich teure Sache werden dürfte, zumal in den Fachräumen für Physik, Biologie oder Chemie auch Eingriffe in die Bausubstanz erfolgen müssten. Daher sei unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Frage zu stellen, "ob das jede Schule haben muss".