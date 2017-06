Donaueschingen Diese feinfühlige Kunst hat eine beeindruckender Kraft

Der Weg in die Donaueschinger Galerie im Turm lohnt sich: Dort ist derzeit eine Ausstellung mit Arbeiten von Peter Dorn zu sehen

„AiR“ laute der Titel zur Ausstellung mit Arbeiten von Peter Dorn in der Donaueschinger Galerie im Turm. Das kann man – durchaus auch so beabsichtigt – als Abkürzung lesen für "Arbeiten im Raum". Aber die Arbeiten lassen auch eine andere Lesart zu: als englischer oder französischer Begriff für Luft. Die hat der Nagolder Künstler auch schon mal in variablen Kartons mit entsprechendem Schriftzug verpackt.

In dem lichtdurchfluteten Galerieturm kann man besonders das 57-teilige, von der Decke hängende Mobile „Signs“ mit Luft in Verbindung bringen, aber auch die reduzierten Wandarbeiten bieten viel Raum respektive Luft dazwischen.

Dorn, der bis vor zwei Jahren vornehmlich gegenständlich grafisch und photografisch gearbeitet hatte, breitet nun sein Konzept des Arbeitens im Raum aus. Er entdeckt die Räume neu, gibt neue Anregungen, mit seinen Papierarbeiten und ausgefallenen Installationen den Raum neu zu entdecken, alte Ordnungen neu zu gestalten, und die Wahrnehmungen des Betrachters immer wieder neu entstehen zu lassen, ihn dazu zu bringen, seine eigenen Gefühle angesichts der ausgestellten Werke wahrnehmen zu lassen.

Es kommt darauf an, neben der existierenden Ordnung, neben der ständig neue Unordnungen, die es auch gibt, immer wieder die Balance, seine eigene Mitte zu finden. Das alles ist sicherlich nicht neu, weiß auch der Künstler, wenn er anstatt einer Werkbeschreibung Laotse zitiert: „Wir fügen Speichen in einem Rad zusammen, aber es ist das Loch in der Mitte, das die Bewegung des Wagens bewirkt.“

So können auch Dorns Textbilder aufgedröselt und neu zusammengesetzt werden. Der Betrachter soll in seinem Innern seine neue, je eigene Ordnung finden, wie beim Musiker, der nicht nur Noten spielt, sondern vom Herzen kommende Musik gestaltet. Raum ist in den Arbeiten von Peter Dorn allumfassendes Thema. Raum ist für ihn mehr als nur ein realer Ort oder ein fiktives, abstraktes Gebilde. Der Mensch selbst nimmt Raum ein und prägt die ungeordnete Leere um ihn herum und verleiht ihr dadurch Strukturen und Ordnung. Auch dazu hilft Laotse weiter: „Wir formen Ton zu einem Topf, aber es ist die Leere darin, die das Gewünschte enthält.“

In seinen feinschichtigen und leise anmutenden Papierarbeiten, meist bestehend aus Pergamentpapier und bedrucktem Karton, schwingt jedoch auch eine beeindruckende Dynamik und Kraft mit. Durch die fließenden Papierlamellen, neuerdings auch mit farbigen Akzenten versehen, wird der Raum erfasst und man meint förmlich eine Bewegung des Papiers spüren zu können. Die plastisch erscheinende Oberflächenstruktur, die sich mal archaisch, mal feinstofflich, immer aber in einer fein rhythmisierten Balance zu Tage tritt, äußert sich in der Klarheit ihrer Formsprache und der Präzision in der Ausführung. Insgesamt erwartet den Besucher in Donaueschingen eine sehr zurückhaltende Ausstellung.

Der Verzicht auf Titel zu den Werken gehört zum Konzept Dorns, den Betrachter in keiner Weise in seinem Empfinden zu beeinflussen. Raum und sehr viel Luft für eigene Assoziationen und Interpretationen gibt es schließlich genügend.

„Peter Dorn -AiR – Arbeiten im Raum“ in der Galerie im Turm, Donaueschingen Karlstr. 60, bis 15. Juli 2017. Dienstag bis Freitag 14 Uhr bis 18 Uhr, Dienstag und Samstag 9.30 Uhr bis 13 Uhr.