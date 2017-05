Schwarzwald-Baar Diese Musiker wollen jetzt den Siegertusch im Vereinswettebwerb spielen

Unterbaldinger Projekt für schöne, neue Uniformen holt den Regionalsieg. Der Verein hofft jetzt auf weitere Unterstützung im großen Finale.

Schwarzwald-Baar/Unterbaldingen – Sie sind heute schon stolz – aber jetzt wollen sie alles. Der Unterbaldinger Musikverein ist bereits da, wo viele andere hinwollten: Auf dem Siegertreppchen im großen Vereinswettbewerb des Medienhauses SÜDKURIER und der Sparkasse Schwarzwald-Baar. "Als kleiner Verein mit rund 100 Mitgliedern ist das für uns eine super Sache", sagt Vorsitzender Anderas Schacherer. Der 41-Jährige ist erst seit April Vorsitzender der Musiker. Den Regionalsieg in der Wettbewerbsgruppe mit den großen Villinger und Schwenninger Vereinen geholt zu haben, das sagt einiges über den Verein aus.

Der Club von der Ostbaar surft auf einer Welle des Erfolgs, einhergehend mit enormen Glücksgefühlen. Am Wochenende spielten die 45 Musiker in Donaueschingen bei den Wertungsspielen groß auf, erzielten sagenhafte 91,8 Punkte und dürfen sich nun das Prädikat "mit hervorragendem Erfolg teilgenommen" auf die Fahnen schreiben.

"Das sind für uns wirklich unglaublich schöne Tage", sagt Schacherer. Das tolle Wochenende beim Vorspielen in Donaueschingen, die Party in Pfohren und dann am Montag die Nachricht aus dem SÜDKURIER über Platz eins im Regionalentscheid des großen Vereinswettbewerbs. 694 Stimmen konnten die Musiker aus dem Bad Dürrheimer Dorf für sich verbuchen. Schacherer ordnet das so ein: "Wir spüren auf diese Weise einen großartigen Rückhalt aus der Bevölkerung."

Klar: Dieser Verein hat einen Lauf. Jetzt gelte es, diese Energie für das Finale zu erhalten und alles auf den Gesamtsieg zu konzentrieren, so Schacherer. Der Verein hat dabei gute Karten, ganz einfach, weil die 1952 gegründete Organisation den Spagat zwischen Brauchtum und Zukunft spannen kann. "Unser Altersdurchschnitt beträgt über alle Mitglieder hinweg 24 Jahre", sagt Schacherer weiter.

Und jetzt sollen endlich standesgemäße Uniformen her. Deshalb die Teilnahme am Vereinswettbewerb. Die Farbe ist schon ausgewählt. Blau soll es sein, eine Kolorierung, die sich auch im Ortswappen wiederfindet. Die alten bordeauxfarbenen Jacken sind teils verschlissen, verwaschen und keinesfalls mehr standesgemäß. Vielen der jungen Musiker passen die alten Kittel überhaupt nicht, deshalb das Projekt neue Uniform. Dabei geht es um mehr als eine neue Jacke: Hose, Hemd, Krawatte, Hut, "insgesamt für die Gesamtkapelle ein 30 000-Euro-Investment", so Schacherer.

"Jetzt hoffen wir natürlich auf Unterstützung im Finale, mindestens aus ganz Bad Dürrheim", sagt der Vorsitzende. Die Blasmusiker wollen den Siegertusch spielen.

So geht es weiter

Drei Vereine sind für das Finale im Vereinswettbewerb qualifiziert. Die Donaueschinger DJK, der MV Unterbaldingen und der Sportverein Nußbach. Wer Erster und wer Zweiter wird, darüber entscheiden die Leser des SÜDKURIER. In der Ausgabe vom 17. Juni erscheint der Stimmzettel. (tri)