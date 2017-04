Schwarzwald-Baar-Kreis Die tiefen Wurzeln von Gewalt und Grausamkeit

Vortrag des Traumatherapeuten Jan Ilhan Kizilhan über Zusammenhänge von Gewalt und Kultur

Schwarzwald-Baar (sgn) Traumatische Erfahrungen, ihre Auswirkungen und das Lernen, damit umzugehen: Das geht nicht nur die Betroffenen etwas an, das betrifft ganze Gesellschaften. Seien es beispielsweise traumatisierte Kriegsheimkehrer, Opfer von Misshandlungen oder von Genoziden, wie sie in Afrika, Syrien, Arabien, im ehemaligen Jugoslawien stattgefunden haben, oder von staatlicher Gewalt etwa im Irak, im Iran und China, oder jetzt die Morde und Folterungen durch die Terrormiliz Islamischer Staat, mit deren Folgen gerade auch Deutschland konfrontiert wird: Sie werden noch Generationen beschäftigen. Doch warum tun Menschen derart schreckliche Dinge anderen Menschen an, was macht einen Menschen so böse?

Unter anderem dieser Frage ging Professor Jan Ilhan Kizilhan, Traumatherapeut, Dozent an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen, Gutachter und Autor, jetzt einem für die Volkshochschule Villingen-Schwenningen gehaltenen Vortrag unter dem Titel „Trauma – Gewalt – Kultur“ nach. Er hatte in der Vergangenheit mit vielen Tätern gesprochen und behandelt heute Opfer. Er befasst sich mit schwierigen Fragen: Was bringt einen Menschen dazu, einen anderen zu foltern und zu töten? Was bringt eine Frau dazu, eine andere Frau festzuhalten, während diese vergewaltigt wird? Wie kommt es, dass ein Nachbar plötzlich ein Feind ist?

Die Ursachen sitzen viel tiefer und gehen viel weiter zurück, als man denken würde, legte der Experte dar. Elementar sei Vertrauen in das gesellschaftliche System. Kilhan: „Man braucht soziales Vertrauen, das Gefühl, dass alles in Ordnung ist.“ Kizilhan stellte das Geschehen in große Zusammenhänge im globalen Vergleich von europäischen und orientalischen Erfahrungen und Kulturen. Das heutige Europa habe insgesamt – unter anderen beginnend mit dem 30-jährigen Krieg, dann mit den Weltkriegen und den Generationen prägenden Folgen daraus – eine viele Jahrhunderte dauernde Entwicklung hin zu einer Friedenskultur und zur Demokratie genommen. Im Nahen Osten fehle diese Entwicklung. Dort gelte weiter eine Gewaltkultur, das Recht des Stärkeren. Das gelte für Machthaber, aber dieses Gefühl treibe auch Einzelpersonen an, so Kizilhan. Die Täter empfänden Macht, wenn sie ihre Opfer quälten. So erkläre sich auch – in aller Kürze – der Weg, wenn Opfer selbst zu Tätern würden, die Seiten wechseln. Aufgrund dieses tief verankerten Misstrauens sei die Gesellschaft dort auch nicht in der Lage, innerhalb kurzer Zeit den Schritt in eine Friedenskultur zu gehen, erklärte der Referent weiter.

Der Vortrag sowie die anschließende Diskussion konnten erwartungsgemäß die komplexe Thematik nur skizzieren und und zeigten eine beklemmende Realität auf. Deutlich wurde aber auch: Tausende Traumatisierte – besonders Kinder – benötigen professionelle Hilfe, um so gesund zu werden, dass sie sich integrieren können. Dafür gibt es aber zu wenige Therapiemöglichkeiten.