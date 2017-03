Schwarzwald-Baar Die langen Schatten der Vergangenheit

Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann spricht mit Kreisarchivar Clemens Joos über zentrale Fragen der Erinnerungskultur

Die Erinnerungskultur in Deutschland gilt im Ausland als vorbildlich. Als zum Beispiel nach der Wende ab 1990 ein neues Berlin entstand, ging man zügig daran, auch schmerzlichste Erinnerungen öffentlich zu machen, und errichtete mit dem Holocaust-Denkmal mitten in der Hauptstadt ein so bezeichnetes „Mahnmal der eigenen Schande“. Wie eine derartige Erinnerungskultur entsteht und wie sie funktioniert, weiß aktuell kaum jemand besser als die Konstanzer Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann.

Im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „NS-Euthanasie-Verbrechen – Die ‚Tötungsanstalt’ Grafeneck und die Kreispflegeanstalt Geisingen“ im Landratsamt in Villingen stellte sie sich unter dem Titel „Vergessen, Beschweigen, Erinnern“ vor 50 Zuhörern in einem Podiumsgespräch den Fragen von Kreisarchivar Clemens Joos.

Joos will natürlich erst einmal wissen, was unter Erinnerungskultur überhaupt zu verstehen ist. Und Aleida Assmann entfaltet unverzüglich ihre beneidenswerte Eloquenz, bei der sich immenses Wissen mit verständlicher Ausdrucksweise, Überzeugungskraft und sympathischem Elan verbinden.

Eine Botschaft prägt sich besonders ein: Bis zum Zweiten Weltkrieg hatte das im 19. Jahrhundert erstarkte deutsche Nationalgefühl ähnlich wie in Frankreich oder Großbritannien einen heroischen Charakter. Erst nach 1980 setzte bei uns eine Entwicklung ein, die sich auch mit den desaströsen Seiten unserer Geschichte befasst, und zwar so, dass aus einer ethischen Verpflichtung heraus Täter als solche identifiziert und Opfer benannt und in Erinnerung gerufen werden.

Joos kommt auf den Begriff des „kommunikativen Beschweigens“ zu sprechen, den der Philosoph Hermann Lübbe 1983 gewählt hat. Sie beschreibt damit, warum in den frühen Jahren nach Gründung der Bundesrepublik Politiker wie Konrad Adenauer gern und weithin akzeptiert von der Stunde Null und einem Schlussstrich unter die Vergangenheit gesprochen haben. Gemeint war: Es ist wichtiger, wohin einer geht, als woher er kommt.

Aleida Assmann sieht das heute völlig anders. Sie sagt: Kontinuitäten zu analysieren ist extrem wichtig; falls sie unterbrochen werden, finden ehemalige Opfer oder Remigranten, die aus der erzwungenen Emigration zurückkommen, kein Gehör. Sie macht deshalb eine klar definierte begriffliche Trennung: Ein Schlussstrich unter die braune Vergangenheit ist falsch. Notwendig ist hingegen ein Trennstrich, der besagt, dass die Geschehnisse des Dritten Reiches nicht aus dem Blick sind, aber heute mit unserer Politik und unseren gesellschaftlichen Werten nichts zu tun haben dürfen.

Was passiert, wenn die einstigen Zeitzeugen sterben, wenn die Deutungsmacht der 68er-Generation schwindet und Deutschland sich mehr und mehr als Einwanderungsgesellschaft begreift, möchte Joos wissen. Aleida Assmann analysiert die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, streift die „Oral History“ ebenso wie die Frauenbewegung, beschreibt die Denk- und Handlungsanstöße etwa durch den Film „Schindlers Liste“ und thematisiert, welche Bedeutung ein nationales Gedächtnis für die vierte Nachkriegsgeneration oder für Einwanderer hat.

Insgesamt ein Abend voll anregender Denkanstöße.

Erinnerungskultur

Erst in den 1990er Jahren ist es zu einem Leitbegriff der Kulturwissenschaftler geworden und hat auch in die Alltagssprache Eingang gefunden: das Wort Erinnerungskultur. Es steht für ein aktives dynamisches Erinnern an Ereignisse insbesondere der eigenen Vergangenheit. Handelt es sich dabei um die Erinnerung an Unrecht, geht es darum, wie eine Gesellschaft damit umgeht, das heißt, wie sie an das Unrecht erinnert, eine Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herstellt und auch Verantwortung übernimmt. (gf)