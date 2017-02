Schwarzwald-Baar Die Weltpolitik dämpft die regionale Konjunktur

Umfrage bei heimischen Unternehmen: Geschäftsaussichten leicht eingetrübt, aber generell herrscht Optimismus

Schwarzwald-Baar – „Nachdem die Wirtschaft in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im Herbst vergangenen Jahres noch einmal durchgestartet ist, befindet sie sich zum Jahresbeginn in einer Konsolidierungsphase“: So fasst die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg die Ergebnisse ihrer aktuellen Konjunkturumfrage unter ihren Mitgliedsunternehmen zum Jahreswechsel zusammen. Die Geschäfte würden derzeit etwas zurückhaltender beurteilt als noch bei der vorangegangenen Befragung im Herbst 2016, heißt es in einer Mitteilung. Das zeigt sich auch am Kurvenverlauf des IHK-Konjunkturbarometers: Der Indikator der Region, in den Einschätzungen für die aktuelle Geschäftslage wie auch Erwartungen für die nächsten zwölf Monate einfließen, liegt derzeit leicht unter dem Landesdurchschnitt.

„Der Anteil der regionalen Firmen, der die Geschäftslage mit gut bewertet, hat von 49 Prozent (Herbst 2016) auf nunmehr 47 Prozent leicht abgenommen. Gleichzeitig hat sich der Anteil derer, die mit schlecht laufenden Geschäften zu kämpfen haben, von drei Prozent (Herbst 2016) auf aktuell sieben Prozent erhöht“, konkretisiert die IHK . „Insgesamt gehen unsere Unternehmen aber davon aus, dass die Geschäfte dieses Jahr weiterhin gut laufen werden“, wird IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez zum Umfrageergebnis zitiert.

Das leicht eingetrübte Konjunkturklima könne ein Hinweis darauf sein, dass die regionale Wirtschaft auch die weltpolitischen Krisenfelder mit berücksichtige: „Vor allem die Austrittsentscheidung Großbritanniens aus der Europäischen Union sowie der vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump angekündigte wirtschaftspolitische Kurswechsel spielen dabei eine Rolle.“ Darüber hinaus sei nach Ansicht von Thomas Albiez „derzeit nicht absehbar, ob und in welcher Form die Krisenherde im Nahen Osten sowie die nach wie vor bestehenden Finanzprobleme in der EU die Wirtschaft in unserer Region negativ beeinflussen werden“.

Eine weiter positive Ertragssituation sowie die anhaltend gute Auftragslage ließen jedoch darauf schließen, dass es aktuell eher um eine vorübergehende konjunkturelle Abschwächung gehe. Mit 88 Prozent bewege sich die Kapazitätsauslastung in der Industrie nach wie vor auf hohem Niveau. Mehrheitlich erwarteten die regionalen Unternehmen dieses Jahr eine bessere oder zumindest gleichbleibende Geschäftslage. Die Hoffnung, dass sich die Geschäfte in Zukunft noch besser entwickeln werden, sei beim Handel mit einem Anteil von 36 Prozent am größten, gefolgt von der Industrie und den Unternehmen der Dienstleistungsbranche (jeweils 26 Prozent). In eher vorsichtigen Personalplanungen komme wiederum eine abwartende Haltung zum Ausdruck.