Schwarzwald-Baar Die Kriminalität im Schwarzwald-Baar-Kreis nimmt weiter zu

Polizeipräsidium legt Bilanz für 2016 vor: Erneut mehr Straftaten im Schwarzwald-Baar-Kreis – aber im Landesvergleich gilt die Region als sehr sicher

Schwarzwald-Baar – Licht und Schatten liegen eng beieinander beim Jahresbericht Kriminalität des Polizeipräsidiums Tuttlingen für das Jahr 2016, den Polizeipräsident Gerhard Regele am Dienstag in Tuttlingen vorstellte. Während sich der Gesamtbezirk des Präsidiums offenbar vielfach positiv entwickelt, hält der negative Trend im Schwarzwald-Baar-Kreis an.

Hier steigt die Zahl der Straftaten seit dem erfreulichen Tiefpunkt von 2013 mit 7299 Fällen wieder stetig an und erreichte 2016 nun die Marke von 9037 Straftaten (2015: 8786) – und damit fast das Niveau von 2008 (9261 Fälle). Dafür gebe es keine spezifische Ursache, so Regele, es sei letztlich die Summe aus verschiedenen Entwicklungen.

Kriminalitätsbelastung: In keinem Präsidiumsbezirk in Baden-Württemberg lebt es sich sicherer als im Bereich des Präsidiums Tuttlingen, so Polizeipräsident Regele. 3927 Straftaten pro 100 000 Einwohner wurden hier registriert. Der Landesdurchschnitt liegt bei 5599 Straftaten. Die Gesamtzahl der Straftaten ging um 2,3 Prozent auf 30 965 Fälle zurück. Weil die Zahl der Delikte vor allem im Zollernalbkreis sank und auch im Kreis Rottweil deutlich zurückging, wurden die steigenden Zahlen aus den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Freudenstadt unterm Strich mehr als ausgeglichen.

Aufklärungsquote: „Nirgendwo in Baden-Württemberg ist die Chance so hoch, dass ein Straftäter auch ermittelt wird", verwies Regele auf die landesweit höchste Aufklärungsquote von insgesamt 63,4 Prozent aller Straftaten (Landesdurchschnitt: 60,2 Prozent). Damit seien rund 19 000 Fälle aufgeklärt worden. Vor allem bei Jugendlichen und Kindern ging die Zahl der Tatverdächtigen weiter zurück.

Diebstähle/Wohnungseinbrüche: Knapp 10 400 Diebstahlsdelikte zählte das Präsidium insgesamt in 2016, das waren knapp 600 weniger als im Jahr zuvor. Doch auch hier gibt es regional unterschiedliche Entwicklungen. So kletterten im Schwarzwald-Baar-Kreis die Zahlen der schweren Diebstähle (plus 163 Fälle) und der Ladendiebstähle (plus 56 Fälle).

Im Gesamtpräsidium sank die Zahl der Wohnungseinbrüche auf 439 (2015: 594). Die Aufklärungsquote liegt in diesem Bereich bei 26,5 Prozent (Landesdurchschnitt: knapp 20 Prozent) und soll laut Regele noch verbessert werden. 81 Tatverdächtige (2015: 107) wurden ermittelt, davon 47 Nichtdeutsche. Regele sagte, dies sei „ein erheblicher Anteil“ und darauf zurückzuführen, dass es sich zumeist um Straftäter aus Balkanländern handele, die keinen Wohnsitz in Deutschland hätten, sondern ganz gezielt für die Begehung von Straftaten einreisten.

Generell will das Präsidium in diesem Bereich weiterhin einen Schwerpunkt setzen, um die Deliktzahlen weiter zu drücken, etwa mit Einbruchschutz-Beratung für Hausbesitzer. Denn beim Kampf gegen Einbrecher sei die Polizei auch darauf angewiesen, dass die Bevölkerung selbst auf ihre Sicherheit achte, in Sicherungstechnik investiere und zum Beispiel ein gekipptes Fenster auch dann schließe, wenn nur kurz das Haus verlassen werde. Die Stadt Heidelberg etwa zahle Eigentümern einen Zuschuss von bis zu 2000 Euro, wenn sie ihre Wohnung oder ihr Haus einbruchsicher machen ließen.

Rauschgift/Drogen: In diesem Deliktsbereich sind wieder sehr hohe Zahlen zu verzeichnen, insgesamt 2319 Straftaten, 178 mehr als 2015. Die Steigerung konzentriert sich auf die Landkreise Schwarzwald-Baar, Zollernalb und Rottweil – und ist laut Polizei vor allem das Resultat von größeren Ermittlungsverfahren, „bei denen auch vermehrt Abnehmer identifziert werden konnten.“ Die verstärkte Fahnungstätigkeit bringe mehr Drogendelikte ans Licht, was wiederum die Fallzahlen in der Statistik erhöhe, so Regele.

Computerkriminalität: Mit einer enormen Steigerungsrate von plus 73,1 Prozent (von 335 Fällen in 2015 auf nun 580 Fälle) im Gesamtpräsidium sticht die Computerkriminalität heraus. Das sei insbesondere eine Folge der Digitalisierung, erläuterte der Polizeipräsident. Heute würden zum Beispiel Waren eben immer seltener aus dem Katalog beim Versandhaus bestellt, sondern im Internet bei Versendern, von denen manche Betrüger seien.

Sexualdelikte: Einen erfreulichen Rückgang meldete Regele im Bereich der Sexualdelikte, deren Zahl um ein Drittel auf 298 zurückging (im Schwarzwald-Baar-Kreis sogar um gut 45 Prozent auf 54 Fälle. Dabei, betonte Regele, verhielten sich Nichtdeutsche und insbesondere Asylbewerber „nicht anders als die deutsche Wohnbevölkerung": von 251 Tatverdächtigen (2015: 360 Tatverdächtige) waren 60 Nichtdeutsche (2015: 76) – und von diesen 18 Asylbewerber (2015: 15).

Mord und Totschlag: Drei Morde und sechs Mordversuche gab es 2016 – exakt so viele wie 2015. Die Polizei ermittelte zudem in 17 Fällen von versuchtem Totschlag (2015: 12) und drei Fällen von fahrlässiger Tötung (2015: drei). 30 Opfer waren männlich, 12 weiblich – und fast immer standen Täter und Opfer in persönlichen Beziehungen. So betrachtet lebe es sich in der Familie manchmal gefährlicher als auf der Straße, so Regele, denn auf der Straße sei das Risiko, Opfer von Mord und Totschlag zu werden, viel geringer.

Straftaten von Nichtdeutschen: Die Zuwanderung macht sich unter anderem bei Straftaten gegen das Aufenthalts- und das Asylverfahrensgesetz bemerkbar, die naturgemäß nur von Ausländern begangen werden können. Hier stieg die Zahl der Straftaten von 161 auf 201 Fälle. Doch die ausländerrechtlichen Straftaten sind nicht die wichtigste Straftatengruppe. Auch bei anderen Deliktsbereichen nimmt die Kriminalität von Nichtdeutschen zu. Insgesamt habe sich die Zahl nichtdeutscher Tatverdächtiger um 453 auf 4770 in 2016 erhöht. Ihr Anteil an allen Tatverdächtigen stieg damit von 29,4 Prozent auf 33,1 Prozent.

Als problematisch schilderte Regele unter anderem die Verhältnisse in der Erstaufnahmestelle in Donaueschingen, in die inzwischen insbesondere junge Männer geschickt würden. Während es etwa mit den syrischen Familien so gut wie keine Probleme gegeben habe, bereiteten die jungen Männer nun „ganz andere Sorgen“. Dazu zählten insbesondere Körperverletzungsdelikte – meist untereinander, was wohl etwa der konfliktträchtigen Enge der Unterkünfte und anderen Auffassungen zur Anwendung von Gewalt geschuldet sei. Aber auch Drogendelikte kämen hinzu. Insgesamt wurden in den fünf Landkreisen unter anderem 479 einfache Diebstähle von Flüchtlingen und Asylbewerber registriert, 378 Körperverletzungen, 377 Vermögens- und Fälschungsdelikte, 98 schwere Diebstähle, 47 Sachbeschädigungen und 18 Sexualdelikte.

Gewalt gegen Polizeibeamte: Polizisten sehen sich auch in der Region offenbar zunehmender Gewalt bei ihren Einsätzen ausgesetzt. 187 gewalttätige Angriffe gab es 2016 – 2015 waren es noch 176 Fälle. Regele sprach von einer „erschreckenden Entwicklung“, die mitunter auch Rettungssanitäter und Feuerwehrleute betreffe.

Polizeipräsidium

Das Polizeipräsidium Tuttlingen umfasst die fünf Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil, Tuttlingen, Freudenstadt und Zollernalbkreis. Der Hauptsitz befindet sich in Tuttlingen, während die regionale Kriminalpolizeidirektion in Rottweil und die Verkehrspolizeidirektion in Zimmern ob Rottweil angesiedelt sind.