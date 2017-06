Schwarzwald-Baar-Kreis Die Geschwister Hofmann setzen das Messezelt unter Strom

Begeisterung auf der Südwest-Messe: Und das Publikum tanzt ausgelassen mit.

Schwarzwald-Baar – Sie sind seit vielen Jahren ein Garant für ein brechend volles Festzelt auf der Südwest Messe. Das Gesangsduo Anita und Alexandra Hofmann und Die Ladiner aus Südtirol sorgten zur Messehalbzeit am Mittwoch für einen temperamentvollen und unterhaltsamen Nachmittag. Dabei begeisterten die Künstler nicht nur mit ihren Auftritten sondern erwiesen sich als Stars zum Anfassen.

Schon eine Stunde vor ihrem Auftritt sitzen Anita und Alexandra Hofmann an ihrem Verkaufsstand und machen Fanpflege. Sie schreiben fleißig Autogramme und verkaufen Tonträger, plaudern mit den Besuchern und herzen die besonders treuen und gut bekannten Fans, die längst so etwas wie Freunde geworden sind. Am Stand nebenan ist Otto, die eine Hälfte der Ladiner, ebenfalls damit beschäftigt, Autogrammkarten zu verteilen. Noch mehr aber bringt er die Ladiner-Produkte an den Fan. Kleine Teddybärchen mit Ladiner-Logo, und sogar Wein mit dem Konterfei des Duos verschwindet in den Taschen der treuen Fans. Fanpflege ist ein wichtiger Bestandteil des Erfolges.

Als auch der letzte Fan sein Autogramm bekommen hat, kündigt Moderator und Bauchredner Marcelini Anita und Alexandra Hofmann an. Und die setzten das Festzelt und die rund 2500 Besucher mit „100 000 Volt“ sofort unter Strom. „Endlich wieder mal schwäbisch schwätze“, freute sich Alexandra, die mit ihrer Schwester Anita eine lange Tournee „oberhalb der Currywurstgrenze“ Berlin hinter sich hat. Sie betonte, dass sie und ihre Schwester außer der Musik keine Gemeinsamkeiten haben. Und selbst dort haben sie unterschiedliche Schwerpunkte.

Anita machte einen Ausflug in die Musicalwelt, während Alexandra die Rockröhre gab. Dabei suchten die beiden Sängerinnen immer wieder den hautnahen Kontakt zum Publikum und so mancher Besucher fand sich unversehens als Tanzpartner der beiden wieder. Dass Anita und Alexandra auch instrumental vielseitig sind, bewiesen sie ebenfalls. Ob mit Alphorn, Panflöte, Trompete, Marimba- oder Saxophon, das Duo sprühte nur so vor Temperament.

Den willkommenen Gegenpol zu der fast einstündigen Temposhow setzten anschließend Die Ladiner. Das Duo vertrat die Südtiroler Gemütlichkeit. Ohne dass der Stimmungspegel in den Keller rutschte. Mit ihren großen Hits, darunter „Beuge dich vor grauem Haar“ sorgten sie für „Ein bisschen heile Welt“, und trafen damit den Nerv der Zuhörer.

Der musikalische Erfolg der Ladiner ist inzwischen auf die nächste Generation übergegangen. Voller Stolz präsentierte Joakin seine Tochter Nicol Stuffer. Die 21-Jährige baut sich ihre Solokarriere auf und ist mittlerweile auch außerhalb Italiens eine gefragte Künstlerin. Neben dem Duett mit ihrem Vater, „Zum letzten Mal an Deiner Hand“, stellte Nicol auch einige ihrer eigenen Lieder vor, ehe die Ladiner das musikalische Zepter wieder übernahmen und den Nachmittag mit Melodien aus den Dolomiten ausklingen ließen.

Weiteres Programm

Am Samstag, 17. Juni, gehört das große Messefestzelt den Kindern. Dieter Sirringhaus von der Villinger Puppenbühne lädt zum großen Kinder- und Familienfest mit Kasperletheater und Zaubershow. Beginn ist um 14 Uhr. Die Südwest Messe ist noch bis Sonntag, 18. Juni, von 9 bis 18 Uhr geöffnet.