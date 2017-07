Schwarzwald-Baar Der Biomüll wird im Schwarzwald-Baar-Kreis jetzt genau untersucht

Zu viel Plastik und andere Fremdstoffe machen Probleme: Ein Forschungsprojekt des Umweltministeriums soll die Zusammensetzung der Abfälle nun präzise analysieren – aber ohne Rückschlüsse auf einzelne Bürger

Schwarzwald-Baar – Das Amt für Abfallwirtschaft des Schwarzwald-Baar-Kreises weist darauf hin, dass jetzt im Juli Biomüll aus dem Landkreis stichprobenartig auf seine Zusammensetzung genau untersucht werden wird. Die Einsammlung und Leerung von ausgewählten Biotonnen erfolge in ausgewählten Gebieten nicht wie gewohnt über ein Müllsammelfahrzeug, sondern über einen Laster mit Ladepritsche, der bereits früh morgens vor dem Müllsammelfahrzeug unterwegs sei. Es handele sich dabei um ein wissenschaftliches Projekt des Umweltministeriums Baden-Württemberg, das die Kosten dafür trage.

„Die betroffenen Gebiete sind so gewählt, dass sie die Bebauungsstruktur im Schwarzwald-Baar-Kreis widerspiegeln. Ein Team wird in jedem Untersuchungsgebiet so viele Biomüllbehälter zusammenschütten, bis eine repräsentative Menge vorhanden ist, welche dann analysiert wird. Somit können auch keine Rückschlüsse auf einzelne Bürger gezogen werden“, so die kreisweit zuständige Behörde.

Dass eine genauere Analyse des Biomülls notwendig ist, hebt die Behörde deutlich hervor: „Immer wieder fällt dem Amt für Abfallwirtschaft auf, dass in der braunen Tonne nicht ausschließlich Bioabfälle entsorgt werden, sondern auch Plastiktüten und Folien, noch verpackte Lebensmittel und andere Fremdstoffe.“

Oftmals sei nicht bekannt, dass diese falsche Entsorgung zu erheblichen Problemen in der Bioabfallvergärungsanlage in Deißlingen führe. Dort werde der Biomüll aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis zu Biogas vergärt. Das Biogas wiederum werde in Strom umgewandelt und die Gärreste für Düngezwecke würden in der Landwirtschaft eingesetzt.

„Diese Gärreste und Komposte müssen so weit wie möglich von Störstoffen wie Plastikteilchen frei sein. Nur saubere Komposte sind sinnvolle und ökologisch wertvolle Alternativen etwa zu Mineraldüngern. Auch die gängigen Gütekriterien und gesetzlichen Vorgaben für Komposte haben sich verschärft. Die Fremdstoffe, die immer wieder im Biomüll auftauchen, verursachen zudem hohe Kosten in der Verarbeitung. Dies schlägt sich dann in den Müllgebühren nieder“, so das Amt.

Nun würden im Juli in vorab festgelegten Gebieten des Landkreises Sammlungen durchgeführt. Dabei sollen alle über den Biomüll entsorgten Abfälle genau aufgeschlüsselt und deren Mengenanteile bestimmt werden.

Martin Fetscher, Leiter des Amtes für Abfallwirtschaft beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, wird dazu zitiert: „Wir versprechen uns ebenfalls wertvolle Erkenntnisse aus der Teilnahme an dieser Untersuchung.“ Die Untersuchung werde im Winter ein weiteres Mal durchgeführt. Eine Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse für den Landkreis ist nach Projektabschluss vorgesehen.