Kreis Tuttlingen DSDS: Dieter Bohlens Meinung ist Sulemon Marsula wichtig

Sulemon Marsula aus Balgheim im Kreis Tuttlingen ist bei der RTL-Castingsendung Deutschland sucht den Superstar erfolgreich. Sein TV-Auftritt überzeugt die Jury um Dieter Bohlen. Im SÜDKURIER-Videointerview spricht er über seine DSDS-Teilnahme und gibt eine exklusive Gesangskostprobe!

Balgheim – Am vergangen Samstag war bei der RTL-Castingsendung Deutschland sucht den Superstar ein junges Gesangstalent aus dem Kreis Tuttlingen zu sehen. Sulemon Marsula aus Balgheim bei Spaichingen sang den Titel "Nur noch kurz die Welt retten" von Tim Bendzko und tanzte sich in die Herzen des Fernsehpublikums. Die Kombination aus Stimme, Tanz und seiner sympathischen Art überzeugte schließlich auch alle vier Juroren um Pop-Titan Dieter Bohlen. Marsula zog souverän in die nächste Runde ein, den Deutschland-Recall.

„Ich bin danach rausgegangen und wollte einfach nur noch feiern“, erinnert sich Marsula im Gespräch mit dem SÜDKURIER an seinen bislang größten Erfolg als Sänger. Drei Vorauswahlrunden hatte der 20-Jährige bis zu diesem Zeitpunkt bereits überstanden. Angefangen hatte alles beim ersten Vorsingen im September 2016 in Villingen. Zwei weitere Termine in den Kölner RTL-Studios folgten. Der Recall-Zettel in Runde vier vor laufenden Fernsehkameras war die Belohnung für all die Mühe. „Es war nicht einfach bis hierher zu kommen“, so der Balgheimer stolz, der schon immer davon geträumt hatte, einmal vor Dieter Bohlen singen zu dürfen. „Das war mein Ziel. Sein Wort hat am meisten Gewicht.“

Ob seine Reise in diesem RTL-Format noch weiter geht, bleibt abzuwarten. Zwar ist der Sänger eine Runde weiter, andererseits stellte RTL in der Zwischenzeit die Teilnehmer vor, die in Dubai um den Einzug in die Live-Sendungen kämpfen dürfen. Marsula steht nicht auf dieser Liste. Sein Ausscheiden wurde jedoch auch nicht gezeigt. Der Fernsehsender ließ den Verbleib des Sängers im Wettbewerb offen. Da RTL in den Sendungen aus Dubai aber weiterhin neue Kandidaten ins Rennen schickt, dürfen seine Fans noch hoffen. Auf SÜDKURIER-Nachfrage schmunzelt der 20-Jährige nur und fügt hinzu: „Es muss interessant bleiben.“

Die Sendung am letzten Wochenende hat Sulemon Marsula zuhause in Balgheim im Kreise seiner Familie angeschaut. „Meine Mutter hat sich immer gewünscht, mich einmal im Fernsehen zu sehen“, blickt er zurück. Marsula singt schon seit er sich erinnern kann, immer und überall, zuhause und bei der Arbeit. Dass seine Eltern ihren Sohn nun im Fernsehen zu sehen bekamen, macht nicht nur ihn selbst glücklich: „Meine Eltern sind so stolz auf mich. Sie haben mich am Samstag in den Arm genommen. Es gibt nichts Schöneres.“ Auch Freunde und Sponsoren stehen hinter ihm, tausende neue Fans in den Sozialen Netzwerken geben ihm Rückenwind: "Das ist mein Vitamin B. So viel Aufmerksamkeit kann aber auch manchmal stressig sein."

Trotz des Erfolges ist sich der junge Künstler im Klaren darüber, dass eine erfolgreiche Musikkarriere mit viel Glück und Fleiß verbunden ist. Daher möchte Marsula erst seine Ausbildung zum Chirurgiemechaniker erfolgreich abschließen. Erst danach soll die Musik im Vordergrund stehen. In seiner Freizeit trifft man den Sänger häufig im Fitnessstudio und auf der Mixed Martial Arts Kampffläche. „Dieser Kampfsport ist mein Hobby und mein Ausgleich“, erklärt er.