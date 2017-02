Schwarzwald-Baar Caritas: Projekt für Behinderte steht auf eigenen Füßen

Für das Angebot Smart an Behinderte läuft die Förderung aus. Die Organisatoren ziehen im Landratsamt dennoch eine positive Bilanz. Sie sind sich sicher: Die geschaffenen Strukturen wirken weiter.

Der Caritasverband hat Bilanz zu seinem Smart-Projekt für Behinderte gezogen. Es gab eine Abschlussveranstaltung im Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises.

Viele Menschen mit körperlicher, geistiger oder psychischer Behinderung erfahren nach dem sonderpädagogischen Schulabschluss einen tief eingehenden Schnitt in ihrer Lebensführung. Sie müssen entweder für wenig Geld arbeiten oder können gar keiner geregelten Beschäftigung nachgehen. Der Ausschluss aus dem Arbeitsleben hat oft auch einen Verlust der grundsätzlichen Teilhabe an der Gesellschaft sowie sozialen Aktivitäten zur Folge.

Vor drei Jahren beschloss der Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis diesem Mangel mit seinem Projekt Smart (Starke Menschen achten auf richtige Teilhabe) entgegenzuwirken. Nun läuft die Förderung durch die Aktion Mensch in Höhe von 300 000 Euro aus. Projektleiterin Antonia Berberich zeigt sich kämpferisch: „Auch wenn die Finanzierung nun ausläuft, die geschaffenen Strukturen wirken für Menschen mit Handicap trotzdem weiter. Wir stehen nun auf eigenen Füßen.“



Bildungs-Hilfe-Fonds

Für die Teilhabe an der Gesellschaft ist die bildungstechnische Hilfestellung für Behinderte über die Schule hinaus ein wesentliches Element. Eine Kooperation seitens der Caritas und der Volkshochschulen Villingen-Schwenningen und Schwarzwald-Baar wurde ins Leben gerufen. An beiden Schulen gibt es für die meisten Kurse auch über die Projektdauer hinaus einen 25-Prozent-Rabatt für Behinderte. An der Donaueschinger VHS Schwarzwald-Baar nahmen während der Projektdauer 354 Personen an 42 Kursen teil.Über die Art der angebotenen Kurse entschieden mehrere Hundert Menschen mit Behinderung aus der Region, von 400 Fragebögen kamen 180 zurück. Beliebt waren Angebote für PCs, Sprachen, Kochen oder Yoga. Doch zunächst musste der Flyer der Volkshochschulen in eine einfache, für Behinderte verständliche Sprache umgeändert werden. Ein inklusives Gremium – also mit behinderten und Nichtbehinderten – transformierte das Schriftstück. Es erscheint nunmehr zweimal jährlich in seiner speziellen Form.In Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Kultur VS können Menschen mit Behinderung im Amt für Kultur im Villinger Theater am Ring, Eintrittskarten für Theaterstücke zu einem Viertel des ursprünglichen Preises erwerben. An der Aktion beteiligt ist auch der Bildungs-Hilfe-Fond des Caritasverbandes. Ermäßigte Karten im Theater am Ring gibt es unter 07721/822312.Menschen mit Behinderung brauchen Mut und Zuspruch für eine gelungene Teilhabe im Alltag. „Stärken ausgraben, Rückendeckung bieten und täglich unterstützen“, so die Schritte von Berberich für die Teilnehmer. Durch unterschiedliche Aktivitäten und Methoden bei Sportvereinen, musikalischen Bildungsorten oder kirchlichen Bildungswerken wurde dies ermöglicht. Projekte mit der St. Gallus-Hilfe für erleichterte Kommunikation mit Behinderten und Gesprächspodien rundeten das Angebot der Caritas ab.

Die zentralen Personen für das Projekt Smart waren Antonia Berberich, Bertram Muris, Petra Manz, Carmen Kühner und Julia Genter. Der Bildungs-Hilfe-Fonds der Caritas Schwarzwald-Baar ist unter 0174/1840706 oder 07721/840720 erreichbar.