Schwarzwald-Baar CDU-Kreisvorsitzender Schwab mit "Superergebnis" wiedergewählt

97,46 Prozent stimmen beim Kreisparteitag der Schwarzwald-Baar-CDU für den Europaabgeordneten aus Villingen

Mit einem starken Vertrauensbeweis geht der CDU-Kreisvorsitzende Andreas Schwab in seine nächste Amtszeit von zwei Jahren: Der Europaabgeordnete aus Villingen-Schwenningen ist am Freitagabend beim CDU-Kreisparteitag in Dauchingen von den anwesenden Parteimitgliedern aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis mit 97,46 Prozent auf seinem Posten bestätigt worden. Der Versammlungsleiter des Kreisparteitags, Mathias Schleicher, sprach von einem "Superergebnis". Schwab steht seit 2013 an der Spitze des Kreisverbandes.

Zudem standen Neuwahlen des gesamten Kreisvorstandes an, die in den meisten Fällen mit der Bestätigung der Amtsinhaberinnen und -inhaber ausging. Nur Mathias Schleicher, bisheriger Vize-Kreisvorsitzender aus Dauchingen, kandidierte nicht mehr. Christian Stark aus Döggingen wurde sein Nachfolger, nachdem er schon vor einigen Jahren einmal stellvertretender Kreisvorsitzender war. Schwabs weitere Stellvertreter Jürgen Roth (Tuningen) und Marianne Schiller (Villingen-Schwenningen) erhielten ebenso wieder das Vertrauen der Parteibasis wie unter anderem Stefanie Degen (Schriftführerin, Blumberg) und Schatzmeister Klaus Huber (Brigachtal).