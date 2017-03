Schwarzwald-Baar-Kreis Busfahren im Schwarzwald-Baar-Kreis wird bald teurer

Hinter dem Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar liegt ein gutes Jahr. Allerdings werden durch höhere Ausgaben ab August höhere Fahrpreise nötig

Für den Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar (VSB) endete das Jahr 2016 positiv. Das machte VSB-Geschäftsführer Thomas Mager beim jährlichen Pressegespräch deutlich. So verzeichnete der Verbund einen leichten Anstieg an Fahrgästen. Allerdings kündigte Mager eine Preiserhöhung für Fahrkarten an, die auf steigenden Ausgaben beruhe.

Im Jahr 2016 habe sich die Zahl der Fahrgäste um zwei Prozent gesteigert, sagte Thomas Mager. Dadurch habe man die "magische Grenze" von elf Millionen beförderten Personen erreichen können. Einen besonders hohen Zuwachs habe es bei der Zahl der Monatskarten gegeben. Hier verzeichnete der VSB ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Die Richtung stimmt", freute sich der VSB-Geschäftsführer.

Weniger Grund zur Freude ist allerdings die Erhöhung der Fahrpreise, die Thomas Mager ankündigte. Das sei jedoch notwendig, um die steigenden Kosten aufzufangen. So werden Fahrgäste ab August 2017 2,6 Prozent mehr für die Busfahrt bezahlen müssen. Im vergangenen Jahr waren es noch 1,9 Prozent. Dennoch befinde man sich mit dieser Erhöhung im bundesweiten Vergleich noch immer am unteren Rand.

Eine weitere Veränderung steht den Fahrkarten selbst bevor. Die mit der Einführung der VSB-Card 2016 begonnen Digitalisierung soll fortgesetzt werden, sagte Thomas Mager. Mittlerweile seien rund 30 000 der mit Geld aufladbaren Karte im Umlauf. Der nächste Schritt sei es nun, einen Ticket-Shop im Internet einzurichten, sodass der Kunde die Fahrkarte direkt zu Hause kaufen und ausdrucken könne. Ebenfalls vorgesehen ist ein "Handyticketing", bei dem die Fahrkarte digital auf das Handy geladen werden kann.

Auch im Bereich Kundenservice und -information hat sich der VSB für 2017 viel vorgenommen. So werde Ende Mai der Entwurf des bis dahin aufgestellten Nahverkehrsplans vorgestellt werden, kündigte Mager an. Und für Schüler, mobilitätseingeschränkte Menschen und arbeitslose Menschen werde es verschiedene Schulungen und Beratungsangebote geben.