Trossingen Buntes Festival des Musikdesigns

Studenten der Musikhochschule Trossingen zeigen die Vielfalt ihres Könnens

Eine Präsentation aktueller Arbeiten des Studiengangs Musikdesign an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen in Kooperation mit der Hochschule Furtwangen gibt es am Donnerstag, 16., und Freitag, 17. Februar zu erleben. Dann zeigen die Studenten Arbeiten aus allen Bereichen des Studiums, die während des letzten Jahres und in diesem Wintersemester entstanden sind, teilt die Musikhochschule mit.

"Kleine Interventionen in den Musikhochschulalltag im Foyer des Hauptgebäudes, wie die Premiere von Troll, dem Trossinger Laptop-Ensemble, und ein Auftritt des Musikdesign-Vokalensembles, geben der Veranstaltung zusätzliche Würze", heißt es in der Vorschau.

Eröffnet wird das kleine Festival am 16. Februar, 19 Uhr in der Kulturfabrik Kesselhaus in Trossingen unter dem Titel „Be-Tonung – Stücke für ein Soloinstrument mit Live-Elektronik“.

In einem vielseitigen Abend präsentieren die Studierenden des Jahrganges MD15 Klang- und Performance-Setups, die im gesamten Kesselhaus verteilt sein werden und für faszinierende Raumklangerlebnisse sorgen sollen. Ob der eigene Puls zum Instrument werden kann, sich auf einer Tasse eine Klangfläche spielen lässt oder ein Klavier sprechen kann – diese Fragen könnte der Eröffnungsabend beantworten.

Das Programm wird fortgesetzt am 17. Februar, 11 Uhr mit einer kurzen, "aber spektakulären" Premiere im Foyer des Hauptgebäudes am Schultheiß-Koch-Platz: Troll, das Trossinger Laptopensemble, wird erstmals zu erleben sein. In erster Linie werde es während der gut 15-minütigen Präsentation des Ensembles aus Komponisten, Performern und Soundkünstlern jedoch darum gehen, die Grenzen zwischen zeitgenössischer Klangkunst, Computermusik und interaktiven Technologien zu erforschen. Dabei seien von den Mitwirkenden gleichzeitig Improvisation, Komposition, Performance und Ensemblespiel gefordert.

Im Anschluss um 11.20 Uhr stellt sich das Musikdesign-Vokalensemble vor.

Im Anschluss ab 11.30 Uhr zeigt der Jahrgang MD14 im Musik- und Medienzentrum in der Hans-Lenz-Straße seine Jahresarbeiten, die seit einem halben Jahr entstanden sind. "Die Arbeiten spiegeln nicht nur eine vielfältige Auseinandersetzung mit der eigenen Künstlerpersönlichkeit und eigenen musikalischen Vorlieben, sondern auch fremde Genres und Stile werden erforscht und kritisch hinterfragt – von Electronic, Virtual Reality Music über House bis hin zur Neuen Musik", teilt die Hochschule mit.

Diese studentischen Projekte werden in Raum C304 im Musik- und Medienzentrum nacheinander präsentiert und im Anschluss bis 13.30 Uhr den interessierten Besuchern im Nebenraum C301 über Kopfhörer-Stationen zugänglich gemacht. Die Musikdesigner freuen sich über Rückfragen und ausführliche Gespräche über ihre Arbeiten. Um 13 Uhr laden die Musikdesigner außerdem zu einem lockeren Treffen im Erdgeschoss des Musik- und Medienzentrums ein.

Das stimmungsvolle Finale steigt ab 22 Uhr als „Musikdesign Klub“ in der Bar Treffpunkt am Rudolf-Maschke-Platz in Trossingen.