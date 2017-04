Schwarzwald-Baar Brexit macht regionaler Wirtschaft wenig Sorgen

Unternehmen zeigen sich laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer zuversichtlicher als im Landesdurchschnitt

Schwarzwald-Baar – Den schwierigen Verhandlungen um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) sehen exportorientierte Unternehmen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg eher gelassen. Das geht aus einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) hervor: "75 Prozent der 60 befragten Unternehmen mit Exportbeziehungen nach Großbritannien gehen davon aus, dass die zweijährige Verhandlungsphase mit der EU gibt keine Auswirkung auf den Warenfluss haben wird", teilt die IHK mit. "Das zeigt, dass die regionalen Betriebe keinen nachhaltigen Rosenkrieg zwischen Großbritannien und der EU befürchten“, wird IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez zitiert.

Damit sei die aktuelle Stimmung in der Region weitaus positiver als im Landesdurchschnitt. Hier rechnen rund 30 Prozent der antwortenden Unternehmen mit einem schlechter laufenden Großbritannien-Geschäft. Die Prognosen, ob Exporte nach dem Brexit wachsen oder schrumpfen werden, halten sich in der Region freilich die Waage. Aktuell setzen knapp 580 Unternehmen aus der Region Waren auf der Insel ab, 16 unterhalten dort eigene Produktionsstätten. "Drei Prozent der Unternehmen planen, in den kommenden beiden Jahren das Engagement noch auszuweiten. Ein fast identisches Stimmungsbild ist aus dem Lager der Importeure zu vernehmen: 77 Prozent erwarten gleichbleibende Geschäfte, sieben Prozent möchten die Beziehungen intensivieren", so die IHK.