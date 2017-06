Schwarzwald-Baar Breiter Widerstand gegen Konstanz als Standort für Polizeizentrale

Die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg will den Sitz des Polizeipräsidiums bei einem Neuzuschnitt des Präsidiumsbezirkes behalten – wobei die Hoffnung für Villingen-Schwenningen als Standort schwindet

Schwarzwald-Baar – Eigentlich konkurrieren die Landkreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Rottweil untereinander um den künftigen Sitz der regionalen Polizeizentrale. Doch das Innenministerium hat es mit seinem Prozedere geschafft, dass die Konkurrenten nun ungewöhnliche Einigkeit zeigen. Denn es gibt mit Konstanz einen weiteren Mitbewerber, der im Abschlussbericht der Polizeireform-Bewertung schon als Standort vorgeschlagen wurde und nun weiteren Aufwind erfährt.

So war die Sitzung des Regionalverbands am Freitag in Tuttlingen nun der Rahmen für eine gemeinsame, fast einstimmig beschlossene Forderung von Vertretern aller drei Landkreise, darunter die Landräte Sven Hinterseh (Schwarzwald-Baar) und Stefan Bär (Tuttlingen). Sie lautet sinngemäß: Wenn die Polizei in der Region neu aufgestellt wird, soll ihre Zentrale weiterhin in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg sein – und nicht in Konstanz. Denn dieser Standort befände sich am äußersten Südzipfel des Präsidiums, hätte diverse Nachteile und es gebe gute Alternativen weiter nördlich.

Grund der Aufregung ist der bevorstehende Neuzuschnitt des Präsidiumsbezirkes: Er soll künftig die Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen umfassen, die bisher zum großen Präsidium Tuttlingen gehören. Und zusätzlich den Landkreis Konstanz. Er bliebe sonst übrig, wenn die östliche Seeregion und Oberschwaben vom bisherigen Präsidium Konstanz abgetrennt werden und künftig ein eigenes Präsidium bilden.

Vor allem den Vertretern aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, die sich für Villingen-Schwenningen als Standort einsetzen, dürfte die Zustimmung zur gemeinsamen Erklärung nicht leicht gefallen sein. Aber die potenziellen Standorte VS und Rottweil spielten beim Land derzeit "keine Rolle", so der Regionalverbandsvorsitzende Jürgen Guse. Wer den Sitz für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg fordert, spricht sich also implizit für Tuttlingen aus – als kleineres Übel im Vergleich zur Abwanderung nach Konstanz.

Laut Landrat Bär hat das Innenministerium zwar eine Kostenschätzung vorgelegt – aber nur für Tuttlingen und Konstanz. Dabei schneide Tuttlingen schlechter ab als Konstanz. Doch die Kalkulation sei "voll von Ungereimtheiten und kein objektiver Vergleich", kritisierte Bär. Vor allem aber sei die Stadt am See zu abgelegen. "Ich kenne niemanden in der Region, der sich für Konstanz ausspricht", betonte er.

Ein gewisser Zorn sprach auch aus dem Statement von Landrat Hinterseh. Das Innenministerium habe einen umfassenden Vergleich der möglicher Standorte zugesagt: Kosten, Umsetzbarkeit, polizeifachliche Eignung. "Nach meiner Wahrnehmung hat dieser umfassende Vergleich nicht stattgefunden." Das treffe in der Versammlung "auf völliges Unverständnis", das Verfahren sei "nicht akzeptabel". Man strebe offenbar eine Entscheidung nur zwischen Konstanz und Tuttlingen an, Alternativen wie etwa VS seien "nicht ernsthaft in Betracht gezogen" worden.

Immerhin ist laut Bär noch keine Entscheidung gefallen, das Ministerium will nur eine Empfehlung an die Landtagsfraktionen geben. Bis spätestens 11. Juli soll Klarheit herrschen, so Guse.