Schwarzwald-Baar-Kreis Blasmusiker stellen neuen Rekord auf

Verband mit 68 Musikkapellen hat so viele Mitglieder wie noch nie: Viel Lob für Musiker und kleiner Wermutstropfen bei Gebühren.

5532 Mitglieder zählt der Blasmusikverband Schwarzwald-Baar – das ist der höchste Stand seit seiner Gründung im Jahre 1949. Damals fanden 33 Kapellen aus der Region zum Volksmusikverband Schwarzwald-Baar zusammen. „Um die Zukunft braucht es uns nicht bange zu sein“, äußerte sich Verbandspräsident Heinrich Glunz jetzt bei der Jahreshauptversammlung des Verbandes am Wochenende in Triberg optimistisch.

Die Wertschätzung der hiesigen Musikvereine wurde zudem mehrfach hervorgehoben – vom Verbandspräsidium und auch von Landrat Sven Hinterseh und Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel. Kein Wunder, schließlich gibt es ein breites Bürgerengagement in den Vereinen: Dem Blasmusikverband Schwarzwald-Baar gehören 68 Kapellen an. „Wir haben viele Bürger, die sich musikalisch engagieren. Das belebt die Gemeinschaft und das Gemeinwesen ungemein“, lobte Hinterseh. Wertschätzende Worte fand er auch für die Arbeit des Verbandes, die – besonders mit Blich auf die Jugendarbeit – „sehr professionell und erfolgreich“ sei.

Bürgermeister Strobel betonte die Wichtigkeit der finanziellen Unterstützung der Musikvereine seitens der Kommunen. Im Blasmusikverband Schwarzwald-Baar herrsche bei allen Musikvereinen eine hohe musikalische Qualität. „Das zeichnet uns aus“, sagte Verbandspräsident Heinrich Glunz. Dem sei nicht zuletzt eine fundierte musikalische Ausbildung geschuldet, die Kinder und Jugendliche genießen und gerne in Anspruch nehmen. Ferner sei die Blasmusikbewegung seit Jahrzehnten eine „lebendige und intakte Generationenarbeit“.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es dennoch zu verkünden: So müssen die Musikvereine bei den Gebühren für die Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze und Silber künftig etwas tiefer in die Tasche greifen. 20 beziehungsweise 150 Euro kostet die Teilnahme künftig pro Person, was die Versammlung jedoch einstimmig befürwortete. Die Vorsitzende der Bläserjugend, Alexandra Götz, betonte, dass man die über Jahre hinweg stabilen Prüfungsgebühren wiederum auf lange Sicht angehoben habe. Analog hierzu fiel der Kassenbericht „nicht ganz so toll“ aus: Kassierer Thomas Riedlinger informierte über Ausgaben und Einnahmen im vergangenen Jahr und über das daraus resultierende Defizit.

Der Tagesordnungspunkt Wahlen betonte einmal mehr die Kontinuität im Blasmusikverband. In ihren Ämtern bestätigt wurden der tellvertretende Präsident Egon Bäurer, Kassierer Thomas Riedlinger, Gema-Sachbearbeiter Thomas Möwius, Internetbeauftragter Ulrich Grießhaber, Alexandra Götz als Vorsitzende der Bläserjugend und Vertreterin im Kreisjugendring III, Verbandsjugendleiter Andreas Hirt und der Vertreter im Kreisjugendring II, Bernd Eberling. Als Kassenprüfer fungieren Erwin Hinz und Claudia Kießling. Emil Weschler, Gema-Beauftragter im Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB) informierte über die neue Gema-Struktur und Vertragsinhalte mit dem BDB.

Das Jubiläum

Das Verbandsjugendblasorchester (VJBO) Schwarzwald-Baar feiert sein 20-jähriges Bestehen mit einem Festkonzert am 23. September, 20 Uhr, in der Stadthalle Hüfingen. Neben der aktuellen VJBO-Besetzung wollen die Verantwortlichen auch ein eigenes Orchester mit ehemaligen VJBOlern zusammenstellen, das unter der Leitung der ebenfalls ehemaligen Dirigenten Ingrid Fromm und Wolfgang Laufer stehen wird. Ehemalige VJBO-Musiker sind zu diesem Projekt eingeladen.

Infos im Internet: www.bv-schwarzwaldbaar.de