Schwarzwald-Baar Biogemüse-Anbau bald in Eigenregie

Neuer Verein Baarfood startet mit solidarischer Landwirtschaft und steht allen Interessenten offen. Eine Biogärtnerin und Anbauflächen sind schon gefunden

Schwarzwald-Baar – Ein neues Projekt für solidarische Landwirtschaft im Schwarzwald-Baar-Kreis will dieses Jahr mit der Gemüseproduktion beginnen. „In kleiner Runde“ habe sich jüngst in Villingen-Schwenningen der Verein Solidarische Landwirtschaft Baarfood mit Sitz im Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar gegründet, teilte der Verein am Montag mit. „Mit unterzeichneter Satzung und der Eintragung ins Vereinsregister in Freiburg kann nun der Anbau von solidarischem Gemüse im Frühjahr beginnen“, so der Verein weiter. Zum Vorstandsvorsitzenden wurde Hardy Bisinger gewählt, ihm stehen drei Stellvertreterinnen sowie eine Schriftführerin und eine Kassiererin zur Seite.

Aber nicht nur das organisatorische Fundament ist gelegt: „Die Gründungsmitglieder freuen sich ganz besonders, dass inzwischen auch eine Biogärtnerin gefunden wurde. Mit Beginn der Anbausaison wird sie vom Verein einen Arbeitsvertrag bekommen. Aber bereits jetzt leistet sie wertvolle Unterstützung, damit schon dieses Jahr die wöchentlichen Gemüsekisten bestückt und an die Mitglieder verteilt werden können.“ Auch geeignetes Ackerland in Schwenningen und in Brigachtal – Überauchen sei dank engagierter Partner gefunden worden. Nun sei der Verein vor allem auf der Suche nach dem notwendigen Arbeitsgerät.

„Ökologisch anbauen, solidarisch wirtschaften, klimabewusst handeln und sich selbst mit regional erzeugtem Gemüse versorgen“, so beschreibt der Verein seine Ziele: „Alle Mitglieder teilen sich die mit dem Gemüseanbau verbundene Verantwortung, das Risiko, die Kosten und natürlich die Ernte.“ Darüber hinaus sollen auch gemeinschaftliche Veranstaltungen und umweltbildende Aktivitäten stattfinden. „Außerdem darf auf dem Acker auf freiwilliger Basis auch selbst mit angepackt werden“, so der Verein.

Alle Interessierten sind eingeladen, bei vier Infoveranstaltungen mehr über die solidarische Landwirtschaft zu erfahren, jeweils um 19 Uhr: 3. März im im Umweltzentrum VS (Neckarstraße 120, VS-Schwenningen); 9. März beim Verein Lebenswert (Viktoriastraße 7, Bad Dürrheim); 24. März im Restaurant Davinci (Metzgergasse 4, VS-Villingen) und am 30. März im Sporthäusle (Steigstraße 16, Brigachtal-Überauchen).

Weitere Informationen gibt es demnächst auf der Homepage unter www.baarfood.de oder auf der Homepage des Netzwerkes Solidarische Landwirtschaft (www.solidarische-landwirtschaft.org). Direkter Kontakt per E-mail mit dem Vereinsvorsitzenden unter hardybisinger@gmail.com.