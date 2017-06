Schwarzwald-Baar-Kreis Betrunkener lässt Frau und Kind nach Unfall verletzt im Auto zurück

In der Kurve einer Autobahnauffahrt ist ein 36-jähriger Mann von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr Verkehrsinseln und rammte Verkehrszeichen. Das Auto blieb in einer Wiese stehen, der Mann flüchtete und ließ seine verletzte Frau und das Kind im Auto zurück.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 01.05 Uhr, hat der Fahrer eines Toyotas von der B 523 in Tuningen auf die A 81 in Fahrtrichtung Singen fahrend, einen Unfall verursacht und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Wie die Polizei bislang in Erfahrung brachte, kam der unter Alkoholeinfluss stehende 36-Jährige in der Kurve zur Auffahrt von der Fahrbahn ab. Er überfuhr zwei Verkehrsinseln und ein Verkehrszeichen und blieb auf einer Wiese stehen.



Ohne sich um seine verletzte Ehefrau und sein verletztes Kind zu kümmern, flüchtete er zu Fuß auf der Bundesstraße 523 in Richtung Tuningen. Eine Polizeistreife, die gerade auf der Anfahrt war, wurde auf den Mann aufmerksam und nahm ihn vorläufig fest. Die Beamten bemerkten, dass der 36-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Er bestritt, etwas mit dem Unfall zu tun zu haben.



Das Auto, in welchem seine Familie noch saß, habe er nicht gefahren, so der Mann. Da der Beschuldigte nicht mehr in der Lage war, einen Atemalkoholtest zu machen, wurde bei ihm im Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst. Der nicht mehr fahrbereite Toyota wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf 4000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft eingeleitet.