Schwarzwald-Baar-Kreis Betrüger geben sich als falsche Polizisten aus

Das Polizeipräsidium warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Beamte ausgeben.

Zwei Rottweiler Bürger haben richtig reagiert, als jetzt bei ihnen Anrufe eines angeblichen Polizeibeamten eingangen sind. Der Anrufer hatte ihnen ein Lügengeschichte aufgetischt und nach Aufbewahrungsorten von Bargeld, Wertgegenständen und Kontodaten gefragt. „Beide reagierten richtig und verständigten sofort die Polizei“, so das Polizeipräsidium Tuttlingen in einer Mitteilung. Das Präsidium warnt nun erneut eindringlich vor allzu großem Vertrauen bei fremden Anrufern.

„Die Methode solcher Anrufer ist nicht neu. Sie geben vor, beispielsweise Polizeibeamte zu sein, erschleichen mit wechselnden Legenden das Vetrauen ihrer Gesprächspartner und fragen sie über Bargeld, Wertsachen und andere sensible Dinge aus“, so die Warnung. „Das Perfide an der Sache ist, dass in den meisten Fällen die verwendete Telefonnumer, die beim Opfer auf der Telefonanzeige erscheint, tatsächlich zur angegebenen Behörde gehört.“ Die Nummer ist mittels technischer Tricks jedoch nur vorgetäuscht. Folgen solcher Anrufe können etwa Einbrüche in die betreffenden Wohnungen sein. Klar sei: Die Polizei rufe niemanden an, um sich nach Menge und Aufbewahrungsort von Bargeld und Schmuck zu erkundigen. „Verraten Sie am Telefon keinesfalls sensible Informationen, egal welcher Art“.