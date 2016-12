Schwarzwald-Baar-Kreis Bernhard Bolkart vom Bauernverband spricht über regionale Produkte und blickt ins Jahr 2017

Schlechtes Wetter, schlechte Preise, langes Bangen um Zahlungen: Warum 2017 für die heimischen Landwirte nur besser werden kann als 2016 und regionale Produkte eine Chance darstellen, erläutert Bernhard Bolkart vom Bauernverband BLHV

Herr Bolkart, der Winter scheint bislang sehr trocken zu sein, es gibt kaum Niederschläge, geschweige denn Schnee. Ein Problem für die Landwirtschaft?

Für jene, die auf eigene Quellen angewiesen sind, kann es jetzt manchmal kritisch werden. Die Grünlandbestände zeigen sich schon meist braun, üblicherweise müsste es auf den Wiesen grüner aussehen. Da werden wir schon die eine oder andere Pflanze verlieren, die Gräser haben die meisten Probleme damit. Eine Schneeschicht wäre auch gut für den Schutz der Wintergetreidebestände – diesen tut ein häufiger Wechsel zwischen Frost und Auftauen nicht gut.

Stimmt der Eindruck, dass das Jahr 2016 ein schwieriges Jahr für die Landwirtschaft war?

Es war mit Sicherheit kein Jahr, dass wir anbinden wollten, in vielerlei Hinsicht.

Zum Beispiel?

Wir haben im Frühjahr Probleme gehabt, es war ja sehr nass. Darunter haben in erster Linie die Getreidebestände gelitten. Dann folgte eine längere Trockenheit, das hat dem Grünland im Schwarzwald und dem Wald geschadet. Der Wald hat allerdings davon profitiert, dass das Frühjahr nasskalt war: Wir hatten ja schon im Jahr 2015 eine Trockenheit im Herbst, da hatten viele Angst, dass sich der Borkenkäfer ausbreiten könnte. Da war das nasskalte Frühjahr 2016 wiederum ideal.

Welche Folgen hatte dieses Wetter für den Getreideanbau?

Wir hatten auf der Baar zwar nicht die großen Mindererträge wie unten im Rheintal – da hat sich die Baar wieder als Kornkammer Badens gezeigt mit leicht unterdurchschnittlichen Erträgen. Aber alle waren stark gefordert, angesichts des häufigen Regens die Pflanzenkrankheiten in den Griff zu bekommen, die breiten sich bei nasser Witterung schneller aus. Das Problem gerade bei Pilzkrankheiten ist, dass vor allem die Qualität des Getreides so beeinträchtigt wird, dass es für Mensch wie Tier nicht mehr geeignet ist – und schlimmstenfalls nur noch für die Biogasanlage taugt.

Wie lief das Jahr 2016 für die Milcherzeuger im Schwarzwald?

Das nasse Wetter hat zwar für eine gute Menge beim Grünschnitt gesorgt, leider war die Qualität des Futters nicht immer so gut. Für die Weidenutzung hat aber vielfach die nötige Futtermenge im Herbst gefehlt: Man musste früher zufüttern von dem, was eigentlich für den Winter gedacht war. Die meisten Betriebe müssten mengenmäßig über die Runden kommen, aber zum Ausgleich der Qualität braucht es zusätzliches Futter. Derzeit ist die Milchmenge rückläufig, was auch an der mangelnden Qualität des Grundfutters liegen dürfte.

Wie schwierig sieht es finanziell für die Landwirte aus?

Viele Betriebe haben keine großen finanziellen Spielräume mehr. Wir haben zum Beispiel im Milchbereich seit rund zwei Jahren schon sehr geringe Preise. Die Schweinemäster haben eine noch längere Durststrecke hinter sich. Die Rücklagen sind bei vielen Betrieben schon aufgebraucht – Ackerbau, Schweinemäster, Milchviehbetriebe: Da sieht es sehr bescheiden aus. Was noch ganz gut läuft, sind Sparten wie Ferien auf dem Bauernhof sowie der Forstbereich. Dazu kamen aber dieses Jahr noch erhebliche Probleme bei der Auszahlung der Transferzahlungen.

Was war denn die Schwierigkeit bei den staatlichen Subventionen, warum kam das Geld nicht wie sonst üblich?

Es gibt seit diesem Jahr ein neues Computerprogramm für die Berechnung der Zahlungen, aber das hat nicht richtig funktioniert. So hat sich alles immer mehr hinausgezögert. Man hat am Ende noch nie so dringend darauf gewartet, man hat richtig darauf gefiebert, dass die Transferzahlungen nun auch ausgezahlt werden. Schließlich müssen die Betriebe auch Kredite bedienen und ihre Lieferanten bezahlen. Speziell bei uns im Schwarzwald-Baar-Kreis war das Landwirtschaftsamt aber sehr dahinter her, es wurden auch Überstunden gemacht, dass es doch noch rechtzeitig klappt. Da muss man die Verwaltung wirklich loben. Aber bis vor vier, fünf Wochen war noch nicht sicher, wann das Geld kommt.

Was macht manchen Hof so anfällig?

Die traditionelle Finanzierung in der Landwirtschaft war so, dass man Investitionen aus dem eigenen Betrieb heraus finanziert hat, mit Eigenkapital. Heute folgt die Landwirtschaft dem Trend, wie es auch sonst in der Wirtschaft üblich geworden ist: Man finanziert Anschaffungen auf Kredit. Im Schwarzwald wird tendenziell zwar noch traditioneller finanziert und in kleineren Wachstumsschritten mit höherem Eigenkapitalanteil. Dort ist die Betriebsstruktur aber auch anders als etwa auf der Baar. Es gibt mehr geschlossene Hofgüter, bewirtschaftet werden meist eigene Flächen, man hat oft auch noch Wald, den man Banken als Sicherheit für einen Kredit anbieten kann. Auf der Baar ist der Pachtanteil wesentlich höher, das Eigenkapital im Verhältnis zum Gesamtkapital meistens niedriger.

Wie haben denn jene Höfe, die nicht gerade zu den Spitzenbetrieben zählen, die vergangenen schlechten Jahre überhaupt überlebt?

Man lebt von der Substanz, man braucht die Rücklagen auf, man schnallt den Gürtel noch mal enger, geht nicht mehr auswärts essen, streicht den Urlaub, lebt vom Prinzip Hoffnung. Die Leidensfähigkeit in der Landwirtschaft ist immens. Außerdem ist Landwirtschaft mehr als nur die Erzeugung von Produkten, es geht auch um ein Stück Lebensart.

Viele Landwirte haben auch auf Biogaserzeugung als verlässliche Einkommensquelle gesetzt. Wie funktioniert das noch?

Es ist schon eine verlässliches Einkommen, aber Biogas hat auch seine Besonderheiten. Es ist sicher keine Lizenz zum Gelddrucken. Man muss zum Beispiel sehen, dass das Substrat, mit dem das Gas erzeugt wird, in den vergangenen Jahren zum Teil sehr teuer geworden ist. Nun ist der Preis inzwischen wieder etwas gesunken, dafür sind die Auflagen für die Biogasanlagen verschärft worden. Deshalb sind teure Zusatzinvestitionen nötig. Es wurden zwar oft längerfristige Stromabnahmeverträge abgeschlossen, aber demnächst laufen diese Verträge bei den ersten Betrieben schon wieder aus – und Nachfolgeverträge sind heutzutage eine sehr komplizierte Sache.

Ist die Umstellung auf Bioprodukte eine Alternative?

Gerade im Milchbereich gab es bislang deutlich bessere Preise bei der Vermarktung von Bioprodukten. Wir hatten im konventionellen Bereich Preise von knapp unter 30 Cent pro Kilo Milch, im Biobereich lagen sie bei 48 Cent. Das hat sehr gut funktioniert. Der Biobereich bekommt in diesem und im kommenden Jahr aber 30 Prozent mehr Milch – und das muss der Markt erst einmal verkraften. Man geht davon aus, dass deshalb die Preise für Biomilch zumindest nicht weiter steigen werden. Dafür soll es für konventionell erzeugte Milch etwas mehr Geld geben. Im Biobereich werden wir mehr in Richtung Sättigung gehen, dafür verspricht der Markt für regionale Produkte Wachstumschancen.

Woran machen Sie fest, dass regionale Produkte attraktiver werden?

Wir sehen ja inzwischen in jedem Supermarkt und Discounter Regale, in denen regionale Produkte besonders herausgestellt werden. Der Handel geht inzwischen auch direkt auf Erzeuger zu, gerade bei Sonderkulturen wie Gemüse und Obst. Auch die Vermarktung der Schwarzwaldmilch setzt auf das Thema Regionalität. Gerade für unsere Landwirtschaft hier ist das Thema Regionalität eine große Hoffnung. Wir müssen mehr die regionalen Kreisläufe schließen – in der Produktion und im Verkauf. Es hat keine Zukunft, wenn wir Soja aus Südamerika für die Schweinemast importieren und die Schweine dann nach China exportieren. Und wir müssen das, was wir in unserer Landwirtschaft herstellen, auch wieder vollständiger selber verwerten. Wir sind uns nicht bewusst, wie fragil diese globalisierte Landwirtschaft ist.

Wie steht’s um die Hofläden?

Ein gutes Standbein für manche Betriebe ist die Direktvermarktung, aber man muss absoluter Profi sein, um auch wirklich Geld zu verdienen und nicht nur mehr Arbeit zu haben – bei der Produktqualität etwa und im Verkauf. Da gibt es Top-Betriebe, die das sehr gut machen. Aber so mancher hat diese Schiene auch wieder aufgegeben, weil sich der Aufwand doch nicht lohnte. Zudem könnte der Regionalprodukte-Trend in den Supermärkten den Direktvermarktern auch etwas den Rang ablaufen. Das haben wir schon erlebt, als zunehmend Bioprodukte in die Supermarktregale kamen. Dadurch nahm die Nachfrage in Hofläden spürbar ab.

Vor Ort ist das Naturschutzgroßprojekt ein strittiges Thema, es sollen ja umfangreiche Naturschutzmaßnahmen in weiten Teilen des Landkreises umgesetzt werden. Der BLHV hat sich nun deutlich dagegen positioniert. Wie soll aus Sicht des Verbandes die Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden und den Behörden in Zukunft weiterlaufen?

Für mich ist der Landschaftserhaltungsverband künftig der entscheidende Faktor. In diesem Verein, der die Kulturlandschaft erhalten will, sind zum Beispiel alle Städte und Gemeinden sowie der Landkreis Mitglied, außerdem der BLHV, der Landesnaturschutzverband, der Bund Umwelt und Naturschutz, der Naturschutzbund und etliche andere Betroffene. Er hat die Mittlerrolle zwischen Kommunen, Naturschutz und Landwirtschaft. Über den Landschaftserhaltungsverband könnten wir viele der Maßnahmen auch umsetzen, die jetzt im Rahmen des Naturschutzgroßprojekts vorgeschlagen wurden.

Doch mit dem Großprojekt sollen ja auch Zuschüsse in Millionenhöhe fließen. Wie sollen die Landschaftspflegemaßnahmen finanziert werden, wenn man auf das Großprojekt verzichten würde?

Jene Maßnahmen, die die Landwirtschaft im Rahmen des Großprojekts umsetzen sollte, sollen sowieso über die Landschaftspflegerichtlinie umgesetzt werden. Das ist ein Förderprogramm, auf das man auch ohne Naturschutzgroßprojekt zugreifen kann. Somit wäre vieles immer noch umsetzbar.

Wie sind aus Ihrer Sicht die Perspektiven fürs neue Jahr?

Im Milchbereich haben die Preise schon etwas angezogen. Die Milchmenge ist ja etwas rückläufig und die weltweite Nachfrage scheint wieder anzuziehen. Beim Getreide rechnen alle damit, dass es 2017 keine besseren Preise geben wird, ähnlich sieht es bei den Schweinemästern aus. 2016 haben uns Bauern die Preise, das Wetter und die Politik sowie manche Lobbyorganisationen das Leben schon schwer gemacht. Jetzt steht die nächste Bundestagswahl bevor, und ich hoffe, dass es im Hinblick auf die Landwirtschaft eine sachliche Auseinandersetzung gibt und keine überzogenen Forderungen formuliert werden. Wichtig wäre mir, dass bei möglichen Änderungen am heutigen System der Transferzahlungen keine Brüche entstehen, sondern dass es eine verlässliche, kalkulierbare Entwicklung gibt, weil das ansonsten das Aus für viele bäuerliche Betriebe bedeuten würde. Landwirtschaft ist langfristig angelegt, dafür braucht es eine gewisse Verlässlichkeit.

Zur Person

Bernhard Bolkart (54), ist ausgebildeter Landwirt und Groß- und Außenhandelskaufmann. Er betreibt mit seiner Familie einen Bio-Bauernhof in Schonach mit 66 Hektar Wald (ein Hektar Christbäume) und 13 Hektar Offenland sowie sieben Mutterkühen. Er ist seit 2006 Vorsitzender des Kreisverbands Villingen des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) sowie BLHV-Vizepräsident.