Schwarzwald-Baar Begehrte Plätze: Anmeldefrist für Kinder-Uni läuft ab Dienstag

Beliebte Wissenschaftsveranstaltung der Hochschule Furtwangen am Campus VS-Schwenningen für acht- bis zwölfjährige Kinder: Dieses Jahr stehen Mikroorganismen im Mittelpunkt

Anmeldungen für die alljährlich begehrten Plätze bei der Veranstaltung Kinder-Uni auf dem Campus VS-Schwenningen der Hochschule Furtwangen University (HFU) sind ab dem Dienstag, 18. Juli, ab 8 Uhr über das Internet möglich. Wenn mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung, so die HFU.

Die Veranstaltung richtet sich wieder an Kinder von acht bis zwölf Jahren und findet am Donnerstag, 27. Juli, von 9 bis 13.15 Uhr am Campus Schwenningen der Hochschule Furtwangen statt. Organsiert wird sie von den beiden Fakultäten Medical and Life Sciences und Mechanical and Medical Engineering.

In diesem Jahr trägt die Kinderuni-Vorlesung den Titel "Kleine Monster? – Willkommen in der Welt der Mikroorganismen!" und wird von Professor Markus Egert gehalten. "Hatten Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Viren früher noch ein eher schlechtes Image, etwa als Krankheitserreger, so weiß man heute, dass sie auch für die Gesundheit des Menschen von immenser Wichtigkeit sind und uns vor vielen Krankheiten schützen können", so die HFU.

Danach stehen für die Teilnehmer verschiedene Workshops zur Auswahl. Etwa eine Entdeckungstour durch die Medizintechnik, der Bau einer Sonnenuhr oder die Herstellung von Geheimtinte.

