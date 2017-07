Schwarzwald-Baar Bauarbeiten machen Bundesstraße B27 zum Nadelöhr zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim

Fahrbahnsanierungen zwischen dem 22. Juli und Mitte September sorgen für Sperrungen in Bad Dürrheim – und für noch mehr Verkehrsbehinderungen über den Sommer hinweg im Schwarzwald-Baar-Kreis

Drei größere Verkehrsachsen gibt es zwischen Villingen-Schwenningen und Donaueschingen, und auf allen dreien gibt es in den kommenden Wochen und Monaten Verkehrsbehinderungen wegen Bauarbeiten.

Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilt, wird die B 27 zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim ab Samstag, 22. Juli, auf einer Länge von etwa drei Kilometern saniert. Richtig los geht es ab Montag, 24. Juli, wenn bis Mittwoch, 26. Juli, die Baustelle eingerichtet wird: "Deshalb wird es in dieser Zeit zu Verkehrseinschränkungen kommen", so die Behörde.

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr in beiden Richtungen nur einspurig geführt. Mitte September solle die Sanierung abgeschlossen sein, kündigt das Regierungspräsidium an.

Das hat konkrete Auswirkungen auf weitere Straßen: Die Scheffelstraße in Bad Dürrheim wird für den von der B 27 kommenden Verkehr voll gesperrt. Dies gilt auch für die Ausfahrt Scheffelstraße in Richtung Donaueschingen. Die von der Scheffelstraße kommenden Verkehrsteilnehmer können aber weiterhin in Richtung Villingen-Schwenningen fahren.

Zudem bleibt der Anschluss Bad Dürrheim Süd/Solemar von Donaueschingen kommend während der Sanierung der B 27 geschlossen, in Richtung Donaueschingen bleibt er geöffnet.

Die Baukosten betragen etwa 2,3 Millionen Euro.

Wie berichtet beginnen zudem am 31. Juli Sanierungsarbeiten am Fahrbahnbelag an einem Teil der Ortsdurchfahrt von Wolterdingen. Betroffen ist dort die Tannheimer Straße (Landesstraße L 181) , und zwar vom Ortsanfang aus Richtung VS-Villingen und Tannheim bis zur Einmündung in die Hauptstraße (L 180). Diese Arbeiten werden bis voraussichtlich Ende August dauern. In dieser Zeit wird die Tannheimer Straße auf einer Länge von 500 Metern gesperrt, so das Regierungspräsidium. Die Umleitung von und nach VS-Villingen und Tannheim erfolgt über die L 180 nach Donaueschingen, weiter über die L 178 nach Brigachtal, von dort über die Kreisstraße 5712 nach Tannheim.

Ferner wird ab 31. Juli in der Ortsdurchfahrt VS-Marbach ein Verkehrskreisel gebaut. Die Arbeiten sollen vier Monate dauern und erst im November abgeschlossen sein. Es wird zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.