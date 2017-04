Schwarzwald-Baar Bald herrscht wieder freie Fahrt auf der Autobahn

Aktuelle Baustelle auf der A81 zwischen Autobahndreieck Bad Dürrheim und Anschlussstelle Geisingen soll bis 26. April abgeräumt sein

Freie Fahrt auf dem Autobahnabschnitt zwischen den Dreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Geisingen kündigt das Regierungspräsidium Freiburg für Mittwoch, 26. April, an. Die aktuellen Arbeiten an Betonschutzwänden zwischen den Richtungsfahrbahnen sollen am kommenden Montag beendet sein. Der Autobahnabschnitt war vor rund eineinhalb Jahren saniert worden, doch wurden nun Nachbesserungsarbeiten der Baufirma erforderlich. Momentan ist die Geschwindigkeit an der Baustelle auf 80 Stundenkilometer begrenzt.