Schwarzwald-Baar-Kreis Bahn: 17 Monate Streckensperrung zwischen Donaueschingen und Neustadt

Für die künftige Direktverbindung Freiburg-Villingen mit der Breisgau-S-Bahn stehen lange Bauarbeiten an. Los geht es ab Mai 2018.

Mit der Breisgau-S-Bahn von Villingen über Freiburg bis an den sonnigen Kaiserstuhl und zurück: Im Stundentakt und ohne Umsteigen soll dies ab Dezember 2019 möglich sein. Dafür muss aber der Streckenabschnitt zwischen Neustadt und Donaueschingen für elektrischen Bahnbetrieb umgebaut werden. Der Verwaltungsausschuss des Kreistags hat jetzt etwas mehr Klarheit über den Stand der Elektrifizierung der Höllentalbahn bekommen. Landrat Sven Hinterseh sagte, „dass wir mit dem Projekt fast schon auf der Zielgeraden sind.“

Die Elektrifizierung und Verbesserung der Strecke zwischen Neustadt und Donaueschingen läuft bald konkret an. Geschäftsführer Uwe Schade vom Zweckverband Regionalverkehr Freiburg (ZRF) kündigte in der Sitzung an, dass der Beschluss zur Planfeststellung noch im ersten Halbjahr 2017 zu erwarten sei. „Die Vorbereitungen für die Ausschreibungen laufen schon, die Finanzierung muss aber zuerst gesichert sein, entsprechende Anträge liegen beim Eisenbahnbundesamt.“

Schade goß aber einen kräftigen Wermutstropfen ins Glas: Schon von Mai 2018 an muss die Strecke Donaueschingen-Neustadt gesperrt werden, weil die Bahn zusätzliche Bauarbeiten erledigen möchte. Damit wird die Sperrpause um zwei Monate verlängert, die bislang von Juli 2018 bis Oktober 2019 geplant wurde. Nur der Abschnitt Donaueschingen-Hüfingen soll früher wieder geöffnet werden, um den Ringzugverkehr bis nach Bräunlingen zu ermöglichen. Die Streckensperrung dürfte Pendlern, die auf die Züge angewiesen sind, bitter aufstoßen. Die Ersatzverkehre per Bus werden deutlich länger brauchen. Und: Die Projektkosten müssen um rund 200 000 Euro höher angesetzt werden auf insgesamt 11,2 Millionen Euro.

Der S-Bahn-Verkehr soll wesentliche Verbesserungen für Zugreisende bringen. Das bisher notwendige Umsteigen in Neustadt entfällt dank der dann durchgängigen Fahrt von der Baar in den Breisgau: Eine komfortable Direktverbindung von Villingen nach Freiburg und damit von Oberzentrum zu Oberzentrum entsteht. Ferner werden die Verbindungen morgens und abends werden ausgeweitet, so dass auch abends nach Veranstaltungen eine Rückkehr mit dem Zug möglich wird. Vorschläge indessen, auf der Strecke den Halbstundentakt einzuführen, werden vorerst aufgeschoben: Fünfeinhalb zusätzliche Zugpaare täglich würden hohe Mehrkosten bedeuten, für den Landkreis wären dies im Jahr 620 000 Euro zusätzlich. Sowohl der Kreis als auch der ZRF, der die Breisgau-S-Bahn betreibt, scheuen diese Kosten. Sie wollen aber das künftige Fahrgastaufkommen „sehr genau beobachten.“

Kreisrat Anton Knapp (SPD) machte deutlich, dass der Stundentakt nicht auf alle Zeiten festgeschrieben sein müsse, während Thorsten Frei (CDU) hervorhob, dass „wir nicht bereit sind, eine halbe Million dafür auszugeben, wir haben viele andere Aufgaben im Kreis.“