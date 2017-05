Schwarzwald-Baar-Kreis Babywatch-System: Wie Eltern ihren Babys im Klinikum per Webcam nahe sein können

Neue Internetkameras auf der Kinderintensivstation des Schwarzwald-Baar Klinikums machen es möglich, dass Eltern von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen ihre Kinder auf dem Handy oder Computer live sehen können.

Eltern von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen haben am Schwarzwald-Baar-Klinikum künftig die Möglichkeit, ihr Kind zu sehen, auch wenn sie nicht am Kinderbettchen stehen. Auf der Kinderintenstivstation wurde ein Babywatch-System in Betrieb genommen. Über eine über dem Kinderbettchen installierte Kamera mit Internetverbindung können Eltern ihr Baby via Bildschirm „besuchen.“

Initiiert und mitfinanziert wurde das Babywatch-System vom Förderverein für Frühgeborene und kranke Neugeborene. Von der Idee bis zur Inbetriebnahme des Babywatsch-Systems sind eineinhalb Jahre Vorbereitung vergangen. „Wir dachten, wir hängen eine Webcam auf und übertragen die Bilder über das Internet. So einfach war das dann aber doch nicht“, fasste es der Vizevorsitzende des Frühchenvereins und selbst zweifacher Vater von Frühgeborenen, Tim Dickmann, zusammen.

Etliche bürokratische Hürden waren zu überwinden. Unter anderem musste sichergestellt werden, dass die Kamerainstallation nicht zur Beobachtung und Überwachung des Pflegepersonals eingesetzt wird. Auch die Datensicherheit spielt eine große Rolle.

Mit dem Babywatch-System haben die Eltern die Möglichkeit, sich zu bestimmten Zeiten via Smartphone, Tablet oder PC in das Übertragungssystem einzuloggen und nach ihrem Baby zu sehen. Denn ein wochen- oder gar monatelanger Klinikaufenthalt des Säuglings, der zu früh oder mit einer Erkrankung zur Welt kam, ist für die Eltern stark belastend. Vor allem, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, ihr Kind regelmäßig zu besuchen. „Wir haben ein großes Einzugsgebiet, da ist es für die Eltern auch eine Erleichterung im Alltag“, sieht der ärztliche Direktor der Kinderklinik, Matthias Henschen, einen großen Vorteil des Babywatch-Systems.

Momentan verfügt das Schwarzwald-Baar-Klinikum über drei Babywatch-Kameras. „Wir sind seit einigen Tagen im Probelauf und wollen sehen, wie die Eltern auf das Angebot reagieren“, erklärt Sandra Rathgeber. Sie ist Kinderkrankenschwester und Vorsitzende des Frühchenvereins. Die Eltern haben drei Mal täglich, morgens, abends und nachts, für jeweils eineinhalb Stunden die Möglichkeit, sich über einen persönlichen Code einzuloggen und die Kamera von zu Hause aus einzuschalten. „Das ist auch emotional wichtig, wenn die Mutter beispielsweise nachts Milch abpumpen muss“, so Henschen.

Finanziert wurde die 12 000 Euro teure Anschaffung mit Hilfe des Fördervereins, des Freundeskreises des Klinikums, einer Privatspende von Isolde Waldmann, die ebenfalls Mutter eines Frühchens war, sowie des Vereins Sansta Isabel, deren Vorsitzende Marianne Mack, Frau des Europapark-Chefs Roland Mack ist.

Sollten die Eltern in der dreimonatigen Testphase das für sie kostenlose Angebot im Klinikum für gut befinden, sollen weitere Kameras angeschafft werden, sofern genügend Spender vorhanden sind.



Babywatch-System

Über dem Kinderbettchen ist eine Internetkamera angebracht. Eltern bekommen einen personalisierten Code, mit dem sie sich zu bestimmten Zeiten einloggen und ihr Baby so sehen können. Während der Pflegemaßnahmen am Kind kann die Webcam von den Pflegekräften ausgeschaltet werden. Die Bilder werde live ins Internet übertragen, eine Aufzeichnung der übertragenen Bilddaten erfolgt nicht. (spr)