Schwarzwald-Baar Babyboom in der Region geht weiter

Babyboom in der Region geht weiter

Neues Rekordjahr in den Kreißsälen der Kliniken: Der Aufwärtstrend dauert seit drei Jahren an. Die Entwicklung dürfte mehrere Ursachen haben.

Einen wahren Kindersegen melden die Geburtskliniken der Region als Bilanz für das Jahr 2016. Sowohl in Villingen-Schwenningen als auch in Tuttlingen und Rottweil sind neue Rekorde bei den Geburten in den Krankenhäusern zu verzeichnen.

Damit steht die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg freilich nicht allein, sie folgt der bundesweiten Entwicklung und setzt zugleich einen Trend fort, der nun schon mindestens im dritten Jahr anhält.

Worauf genau diese Entwicklung zurückzuführen ist, darüber lässt sich auf regionaler Ebene derzeit nur spekulieren – schließlich sind sich die Experten selbst beim Blick auf die bundesweite Situation nicht einig, nachdem sich die Geburtenzahlen schon 2015 im Aufwind befanden.

Es dürften am Ende wohl mehrere Ursachen sein – von politischen Maßnahmen wie dem Elterngeld und dem Ausbau der Kindertagesbetreuung, die das Ja zum Kind erleichtern, über den Umstand, dass jetzt die etwas geburtenstärkeren Jahrgänge der 1980er Jahre selbst Familien gründen, bis hin zu Zuwandererinnen aus der EU und zu Flüchtlingsfrauen, die die Zahl der gebärfähigen Frauen im Land erhöhen.

Schwarzwald-Baar-Klinikum: Die Anzahl der Neugeborenen im Schwarzwald-Baar Klinikum ist 2016 noch weiter gestiegen, insgesamt kamen im vergangenen Jahr 2292 Babys hier zur Welt, teilt das Klinikum auf Anfrage mit. Darunter seien 62 Zwillingsgeburten und eine Drillingsgeburt gewesen. „Die werdenden Mütter waren 2016 im Schnitt 30 Jahre alt.“ Villingen-Schwenningen ist das einzige Krankenhaus mit Geburtsklinik im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Mit dem Rekord von 2016 seien die Spitzenwerte von 2014 (2075 Kinder) und 2015 (2248 Kinder) noch übertroffen worfen. Das Schwarzwald-Baar Klinikum gehöre damit zu den knapp zehn Krankenhäusern in Baden-Württemberg, die mehr als 2000 geborene Kinder jährlich verzeichnen.

Klinikum Landkreis Tuttlingen: 890 Kinder erblicken in den drei Kreißsälen der Frauenklinik in Tuttlingen 2016 das Licht der Welt, so das Klinikum: Durchschnittlich 75 Neugeborene kommen im Klinikum Landkreis Tuttlingen jeden Monat zur Welt. So viele Kinder wie im Jahr 2016 hätten dort noch nie das Licht der Welt erblickt. „138 Geburten mehr als im Vorjahr – das ist eine schöne Bestätigung für unser gut funktionierendes Team und macht uns alle sehr stolz“, wird Chefarzt Bernhard Martin zitiert. Noch 2015 habe das Krankenhaus 752 Geburten gezählt.

Die positive Entwicklung führe der Chefarzt auf verschiedene Faktoren zurück: „Insgesamt werden wieder mehr Kinder geboren. Die schöne Entwicklung zeigt, dass der Trend Mehr Mut zum Kind bei den Familien angekommen ist.“ Zudem hätten sich mehr Schwangere aus benachbarten Landkreisen 2016 dazu entschlossen, im Tuttlinger Klinikum zu entbinden.

Ohnehin ist der Landkreis Tuttlingen kinderreich. „Bereits vor zwei Jahren gehörte der Landkreis laut Statistischem Landesamt mit durchschnittlich 1,62 Kindern je Frau zu den Spitzenreitern bei den Geburtenzahlen. Ein beachtlicher Wert bei einem Landesdurchschnitt von 1,51 Kindern je Frau“, so das Klinikum.